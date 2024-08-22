На Дону помогают собрать в школу первоклашек из многодетных семей

Так, в 2023 году благодаря помощи людей удалось собрать к 1 сентября около 200 тысяч школьников по всей России. И сегодня каждый может помочь детям, подарить им праздничное настроение, новенькие рюкзаки, дневники и тетрадки, первые пеналы, сумки для сменки и многое другое. Для этого партия организует более четырех тысяч специальных пунктов приема школьных принадлежностей: канцелярии, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, рюкзаков, спортивного инвентаря.