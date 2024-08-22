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На Дону помогают собрать в школу первоклашек из многодетных семей

О помощи в сборах в школу детям бойцов СВО рассказала депутат Лидия Новосельцева.

Источник: Комсомольская правда

Собрать будущих первоклассников и детей из многодетных семей, малообеспеченных, детей бойцов СВО к 1 сентября помогут в Ростовской области. Для их родителей закупить все необходимое к новому учебного году особенно сложно. Для поддержки таких семей в регионе проводится ежегодная акция «Собери ребенка в школу» по инициативе партии «Единая России». Донские машиностроители активно участвуют в акции.

О том, скольким детям можно помочь, и что для этого нужно сделать, рассказала депутат Законодательного Собрания Ростовской области, заместитель председателя Ростовского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Лидия Новосельцева.

По всей России открыто порядка четырех тысяч пунктов приема школьных принадлежностей. Фото: пресс-служба Лидии Новосельцевой

— В этом году мы помогаем собрать все необходимое для учебного года также для ребят, чьи отцы сейчас выполняют задачи в зоне СВО. Нашим военным важно знать, что страна заботится о их семьях и детях, — заметила Лидия Новосельцева.

Школьникам собирают канцелярию, форму и обувь, рюкзаки и спортинвентарь. Фото: пресс-служба Лидии Новосельцевой

Так, в 2023 году благодаря помощи людей удалось собрать к 1 сентября около 200 тысяч школьников по всей России. И сегодня каждый может помочь детям, подарить им праздничное настроение, новенькие рюкзаки, дневники и тетрадки, первые пеналы, сумки для сменки и многое другое. Для этого партия организует более четырех тысяч специальных пунктов приема школьных принадлежностей: канцелярии, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, рюкзаков, спортивного инвентаря.