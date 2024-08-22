На Дону помогают собрать в школу первоклашек из многодетных семей

Собрать будущих первоклассников и детей из многодетных семей, малообеспеченных, детей бойцов СВО к 1 сентября помогут в Ростовской области. Для их родителей закупить все необходимое к новому учебного году особенно сложно. Для поддержки таких семей в регионе проводится ежегодная акция «Собери ребенка в школу» по инициативе партии «Единая России». Донские машиностроители активно участвуют в акции.
О том, скольким детям можно помочь, и что для этого нужно сделать, рассказала депутат Законодательного Собрания Ростовской области, заместитель председателя Ростовского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Лидия Новосельцева.
— В этом году мы помогаем собрать все необходимое для учебного года также для ребят, чьи отцы сейчас выполняют задачи в зоне СВО. Нашим военным важно знать, что страна заботится о их семьях и детях, — заметила Лидия Новосельцева.
Так, в 2023 году благодаря помощи людей удалось собрать к 1 сентября около 200 тысяч школьников по всей России. И сегодня каждый может помочь детям, подарить им праздничное настроение, новенькие рюкзаки, дневники и тетрадки, первые пеналы, сумки для сменки и многое другое. Для этого партия организует более четырех тысяч специальных пунктов приема школьных принадлежностей: канцелярии, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, рюкзаков, спортивного инвентаря.