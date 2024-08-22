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Керри Кинг сказал, кто мог бы заменить Slayer в «большой четверке трэш-метала»

Гитарист Slayer Керри Кинг заявил, что коллектив Lamb of God мог бы быть в «большой четверке трэш-метала» вместо его группы.

Источник: Звук

Гитарист Slayer Керри Кинг заявил, что коллектив Lamb of God мог бы быть в «большой четверке трэш-метала» вместо его группы.

В интервью Metal Hammer музыкант также уточнил, что недостаточно хорошо разбирается в метале XXI века, чтобы говорить авторитетно. «Но я бы, конечно, выбрал Lamb of God, с которыми мы играем много концертов», — признался Кинг.

Ранее Керри призвал фанатов не ждать постоянных реюнионов Slayer, прекративших существование в 2019 году. Тем не менее 22 сентября состоится первое за пять лет выступление команды на фестивале Riot Fest в Бриджвью, штат Иллинойс.