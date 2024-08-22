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Фигуристы России и Европы выступят на презентации «Авангарда»

Презентация пройдет 30 августа.

Источник: Комсомольская правда

30 августа на «G-Drive Арене» в Омске состоится презентация состава хоккейного клуба «Авангард» перед сезоном-2024/25. На встрече зрителей ждут выступления известных фигуристов.

Среди приглашенных будут чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Также свою программу представит чемпионка России Софья Акатьева. В танцах на льду свои номера покажут чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Мероприятие обещает быть интересным и запоминающимся для всех болельщиков.