Фигуристы России и Европы выступят на презентации «Авангарда»

Среди приглашенных будут чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Также свою программу представит чемпионка России Софья Акатьева. В танцах на льду свои номера покажут чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.