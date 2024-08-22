Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске введен режим чрезвычайной ситуации возле дома на Новосортировочной

Жителей дома должны расселить.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинском районе Омска у дома номер 23 на улице Новосортировочной введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стало обнаружение дефектов в конструкциях здания, которые могут привести к обрушению. Решение основано на результатах экспертизы, опубликованных на сайте городской администрации.

«Ввести с 17 часов 19 августа 2024 года для органов управления и сил постоянной готовности Омского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области (далее — Омское городское звено) режим функционирования “Повышенная готовность”, — отмечено в постановлении мэрии.

Жителей многоквартирного дома должны расселить, а участок вокруг дома огородить сигнальной лентой.