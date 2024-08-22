В Омске введен режим чрезвычайной ситуации возле дома на Новосортировочной

В Ленинском районе Омска у дома номер 23 на улице Новосортировочной введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стало обнаружение дефектов в конструкциях здания, которые могут привести к обрушению. Решение основано на результатах экспертизы, опубликованных на сайте городской администрации.