В Омске введен режим чрезвычайной ситуации возле дома на Новосортировочной

В Ленинском районе Омска у дома номер 23 на улице Новосортировочной введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стало обнаружение дефектов в конструкциях здания, которые могут привести к обрушению. Решение основано на результатах экспертизы, опубликованных на сайте городской администрации.
«Ввести с 17 часов 19 августа 2024 года для органов управления и сил постоянной готовности Омского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области (далее — Омское городское звено) режим функционирования “Повышенная готовность”, — отмечено в постановлении мэрии.
Жителей многоквартирного дома должны расселить, а участок вокруг дома огородить сигнальной лентой.