В Крыму больше 7 тысяч человек остались без света

В четверг, 22 августа, в Крыму более 7 тысяч человек остались без электричества. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.
Из-за технологических нарушений произошло отключение электричества. Так, в Алуште остались без света 4165 человек. Кроме того, в городе Саки и селе Орехово нет электричества у 2904 человек. В селах Прибрежное, Миндальное и Солнечная долина нет света 94 человек.
«Аварийные бригады приступили к восстановительным работам», — отметил замминистра.