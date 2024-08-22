В Крыму больше 7 тысяч человек остались без света

Из-за технологических нарушений произошло отключение электричества. Так, в Алуште остались без света 4165 человек. Кроме того, в городе Саки и селе Орехово нет электричества у 2904 человек. В селах Прибрежное, Миндальное и Солнечная долина нет света 94 человек.