Госсовет РТ: Татарстанцев волнует загрязнение рек, лесов и воздуха

Из числа связанных с экологией проблем вопросы загрязнения водных ресурсов, воздуха и лесных массивов наиболее волнуют жителей Татарстана. О том, какие обращения чаще всего поступают депутатам, рассказал сегодня журналистам на пресс-конференции в Казани председатель Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Государственного Совета РТ Азат Хамаев.