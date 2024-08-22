День российского флага отметили в музее Ростова-на-Дону

В музейном комплексе «Россия — моя история» Ростова-на-Дону отметили День Государственного флага. Об этом рассказали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Сначала на площадке перед музеем провели церемонию поднятия флага. После этого волонтеры подарили гостям праздника и прохожим ленты и флажки с триколором.
Также все желающие смогли посмотреть документальный фильм «Символы России», оценить концертную программу творческих коллективов и посетить тематическую мультимедийную экспозицию.
Кроме того, состоялось вручение паспортов. Документы, удостоверяющие личность, получили юные гости праздника в рамках акции «Мы — граждане России!».
Известно, что музей «Россия — моя история» в День Государственного флага посетили и.о. руководителя юго-западного управления Федерального агентства по делам национальностей Евгения Попова и заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Максим Даниленко.
— Флаг — символ единства, суверенитета и независимости Родины. Это олицетворение национальной гордости и исторических традиций, — подчеркнул Максим Даниленко.