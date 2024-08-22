Конец августа в Самарской области будет теплее обычного

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Как сообщают синоптики Приволжского УГМС, 23 и 24 августа 2024 года ожидается теплая погода без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 21 — 26 градусов и 22 — 27 градусов.
В воскресенье, 25 августа, прогнозируется гроза и плюс 25 градусов, а новая неделя начнется с температуры плюс 28 градусов.
По сведению Гидрометцентра России, третья декада августа в Самарской области будет теплее обычного на 2 градуса. В целом температура в последнем летнем месяце, как и прогнозировалось ранее, остается в пределах нормы.