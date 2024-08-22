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Парящий мост в Зарядье закрыли для посещения до 24 августа

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Парящий мост в Зарядье в Москве закрыли для посещения, чтобы провести подготовку к модным показам в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Об этом сообщается в Telegram-канале парка.

Источник: РИА "Новости"

«Наш Парящий мост готовится стать подиумом на Неделе моды форума-фестиваля “Москва 2030”, поэтому площадка закрыта для посещения до 24 августа. В этот период наши фирменные панорамные виды вы можете увидеть с кровли ресторана “Восход”, Северных ландшафтов, а также из-под Стеклянной коры», — говорится в сообщении.

Модные показы российских дизайнеров пройдут 22 и 23 августа на Парящем мосту в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Дни моды в «Зарядье» организованы совместно с Фондом моды. В образовательную программу фестиваля также вошли лекции экспертов модной индустрии.

ТАСС — информационный партнер площадок в Гостином дворе и Зарядье форума «Территория будущего. Москва 2030».