Парящий мост в Зарядье закрыли для посещения до 24 августа

«Наш Парящий мост готовится стать подиумом на Неделе моды форума-фестиваля “Москва 2030”, поэтому площадка закрыта для посещения до 24 августа. В этот период наши фирменные панорамные виды вы можете увидеть с кровли ресторана “Восход”, Северных ландшафтов, а также из-под Стеклянной коры», — говорится в сообщении.
Модные показы российских дизайнеров пройдут 22 и 23 августа на Парящем мосту в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Дни моды в «Зарядье» организованы совместно с Фондом моды. В образовательную программу фестиваля также вошли лекции экспертов модной индустрии.
ТАСС — информационный партнер площадок в Гостином дворе и Зарядье форума «Территория будущего. Москва 2030».