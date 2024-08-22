Парящий мост в Зарядье закрыли для посещения до 24 августа

«Наш Парящий мост готовится стать подиумом на Неделе моды форума-фестиваля “Москва 2030”, поэтому площадка закрыта для посещения до 24 августа. В этот период наши фирменные панорамные виды вы можете увидеть с кровли ресторана “Восход”, Северных ландшафтов, а также из-под Стеклянной коры», — говорится в сообщении.