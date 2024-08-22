Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел телемост с бойцами СВО

В Иркутске прошел телемост с военнослужащими спецоперации. Его провел губернатор региона Игорь Кобзев. Некоторые из бойцов смогли присутствовать лично, остальные подключились по видеосвязи. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе областного правительства.
— Предложил сегодня создать Ассоциацию участников военной специальной операции, чтобы все наши действия были более скоординированы. Это станет серьезной общественной организацией, которая будет выполнять функцию поддержки военнослужащих в тех или иных вопросах, — отметил Игорь Кобзев.
К телемосту присоединились военнослужащие из 12 районов, в том числе из Иркутска. А еще в зале присутствовали родные участников СВО. Губернатор Иркутской области вручил часы и благодарственные письма бойцам, а также их близким. Для гостей в зале показали номера музыканты Иркутского драмтеатра имени Н. П. Охлопкова.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что одно из предприятий областного центра смогло выпустить новую продукцию благодаря участию в национальном проекте. Маслосырбаза в Иркутске теперь производит сыр косичку.