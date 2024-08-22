Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел телемост с бойцами СВО

К телемосту присоединились военнослужащие из 12 районов, в том числе из Иркутска. А еще в зале присутствовали родные участников СВО. Губернатор Иркутской области вручил часы и благодарственные письма бойцам, а также их близким. Для гостей в зале показали номера музыканты Иркутского драмтеатра имени Н. П. Охлопкова.