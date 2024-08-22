Движение частично перекроют в Нижнем Новгороде из-за «Пари Феста»

Согласно информации, ограничения продлятся с 00:01 24 августа до 07:00 25 августа. Движение транспорта будет запрещено на Волжской набережной (от улицы Бетанкура до Совнаркомовской), улице Совнаркомовской (от Волжской набережной до Самаркандской), Стрелке (от дома № 7 до дома № 3А) и на улице Бетанкура.