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Движение частично перекроют в Нижнем Новгороде из-за «Пари Феста»

Ограничения продлятся 24 и 25 августа.

Движение частично перекроют в Нижнем Новгороде из-за «Пари Феста» (12+) 24 и 25 августа. Информация об этом появилась в постановлении, опубликованного на сайте городской администрации.

Согласно информации, ограничения продлятся с 00:01 24 августа до 07:00 25 августа. Движение транспорта будет запрещено на Волжской набережной (от улицы Бетанкура до Совнаркомовской), улице Совнаркомовской (от Волжской набережной до Самаркандской), Стрелке (от дома № 7 до дома № 3А) и на улице Бетанкура.

Также в зоне проведения мероприятий будет запрещена парковка автомобилей.