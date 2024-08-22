Актеру Марату Башарову исполнилось 50 лет

«Любимый мой пупсик! Я тебя очень люблю. Прости меня, пожалуйста, за все, что я натворил. Спасибо тебе большое за все, что ты для меня сделала. Спасибо тебе за то, что ты меня приняла таким тогда, что ты меня тогда простила. Скажу честно: я очень хочу быть с тобой и дальше жить с тобой, баловать тебя, любить и наслаждаться счастьем, которое мы вместе с тобой проживали».