В Калининградской области стартуют Царские дни

Царские дни — это цикл культурно-просветительских мероприятий, посвященный воинскому, благотворительному и общественному служению представителей Императорского Дома Романовых. В этом году Дни пройдут в Калининградский области с 23 по 25 августа в рамках исторического фестиваля «Первая мировая. Судьба России и мира».
Центральным событием станет международная научно-практическая конференция «Первая мировая война в исторической памяти и актуальном дискурсе ученых». Она состоится в пятницу, 23 августа, в БФУ имени Канта. В конференции примут участие историки, архивисты, краеведы, представители музейного сообщества из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и Республики Беларусь. Доклады будут посвящены воинскому служению представителей Императорского Дома Романовых на фронтах Первой мировой войны, сохранении памяти о войне, героизме русского воинства. Онлайн трансляция конференции будет доступна на сайте исторического фестиваля и в социальной сети ВКонтакте организаторов.
Во время конференции Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» представит передвижную стендовую выставку «Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне», подготовленную совместно с Институтом всеобщей истории Российской академии наук и приуроченную к 110-летию начала Великой войны. Экспозиция охватывает период от Крымской войны до Великой и рассказывает о благотворительной деятельности Императрицы Марии Федоровны.
В субботу, 24 августа, Царские дни продолжатся в Черняховске, где в 10:00 состоится открытие мурала, посвященного подвигу русских воинов в Первой мировой войне (ул. Тельмана, 6). В этот же день в 11:00 в храме-памятнике Всех Святых памяти павших в годы Первой мировой войны в Гусеве состоится панихида об упокоении воинов — героев Первой мировой войны и открытие мемориальных досок в честь частей и соединений русских войск, участвовавших в боях в Восточной Пруссии в 1914 году (проспект Ленина, 42Б). Участники Царских дней возложат цветы к памятнику «Штыковая атака», а затем дадут старт историческому фестивалю «Первая мировая. Судьба России». В его рамках пройдет благотворительный праздник «День Белого цветка». Все собранные средства направят на поддержку семей участников специальной военной операции.
Все мероприятия организованы Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» при поддержке Правительства Калининградской области совместно с Балтийским федеральным университетом имениКанта, Национальным центром исторической памяти при Президенте РФ, Российским военно-историческим обществом и Институтом всеобщей истории РАН.
С подробной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.