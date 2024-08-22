В Калининградской области стартуют Царские дни

В субботу, 24 августа, Царские дни продолжатся в Черняховске, где в 10:00 состоится открытие мурала, посвященного подвигу русских воинов в Первой мировой войне (ул. Тельмана, 6). В этот же день в 11:00 в храме-памятнике Всех Святых памяти павших в годы Первой мировой войны в Гусеве состоится панихида об упокоении воинов — героев Первой мировой войны и открытие мемориальных досок в честь частей и соединений русских войск, участвовавших в боях в Восточной Пруссии в 1914 году (проспект Ленина, 42Б). Участники Царских дней возложат цветы к памятнику «Штыковая атака», а затем дадут старт историческому фестивалю «Первая мировая. Судьба России». В его рамках пройдет благотворительный праздник «День Белого цветка». Все собранные средства направят на поддержку семей участников специальной военной операции.