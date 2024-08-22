Заслуженный коллектив России выступит в «Сириусе» и Нальчике

«На самом деле, мы все в ожидании постройки замечательного концертного зала, который сейчас строится. Я там лично по бетону ходил, и [дирижер, генеральный директор Большого театра] Валерий Абисалович [Гергиев] ходил, и кто только не ходил. Должен быть замечательный зал, и по акустике он должен быть тоже выдающийся, потому что его проектировал великий акустик — японец [Ясухиса] Тойота», — поделился Ролдугин.