Заслуженный коллектив России выступит в «Сириусе» и Нальчике

Один из концертов пройдет в Большом зале Парка науки и искусства «Сириус», солистом выступит народный артист России, виолончелист Сергей Ролдугин. Он рассказал «Известиям», как появилась идея организации фестиваля. По его словам, сначала были отдельные концерты, а потом было принято решение сделать несколько фестивалей — летний, зимний, осенний. Многие люди приезжают в «Сириус» специально, чтобы посетить фестиваль, добавил он.
«На самом деле, мы все в ожидании постройки замечательного концертного зала, который сейчас строится. Я там лично по бетону ходил, и [дирижер, генеральный директор Большого театра] Валерий Абисалович [Гергиев] ходил, и кто только не ходил. Должен быть замечательный зал, и по акустике он должен быть тоже выдающийся, потому что его проектировал великий акустик — японец [Ясухиса] Тойота», — поделился Ролдугин.
Он подчеркнул, что в ходе концертной программы «Сириуса» формируется новая российская элита — там выступают элитные оркестры, в частности оркестры Мариинского театра, Большой театра и Петербургской филармонии.
В программу Заслуженного коллектива России на фестивале войдут Сюита вальсов № 2 из оперы Рихарда Штрауса «Кавалер розы», Виолончельный концерт Антонина Дворжака, сольную партию в котором исполнит Ролдугин, и Четвертая симфония Петра Чайковского.
Выступление оркестра на закрытии Большого летнего музыкального фестиваля «Сириус» стало традицией с тех пор, как он впервые выступил там в 2022 году. В этом году мероприятие проходит 13 июля по 25 августа.
Гастроли Заслуженного коллектива России продолжатся в Нальчике. Там, на фестивале «Темиркановские вечера», посвященном памяти выдающегося дирижера, народного артиста СССР Юрия Темирканова, прозвучат сочинения крупнейших композиторов XIX и XX веков. Солистами выступят Ролдугин, а также солист Дома музыки, лауреат конкурса имени Чайковского скрипач РИ Равиль Ислямов.
«Безусловно, это дань памяти творчеству великого дирижера Юрия Хатуевича, и на его родине, безусловно, должна была звучать музыка, его детище, с которым он проработал столько лет. Нужно помнить не только в мемуарах, памяти или разговорах, но, и в исполнении музыки, которая продолжает звучать и в Петербурге, и в Кабардино-Балкарии», — подчеркнул Ролдугин.
На одном из крупнейших музыкальных событий Кабардино-Балкарии 28 августа будут звучать Четвертая симфония Петра Чайковского и Виолончельный концерт Антонина Дворжака. На следующий день оркестр исполнит Третью симфонию Иоганнеса Брамса, Фрагменты из оперы «Любовь к трем апельсинам» и Концерт № 1 для скрипки Сергея Прокофьева.
Кроме того, в рамках «Темиркановских вечеров» запланирована фотовыставка Анны Флегонтовой «Памяти любимого маэстро», на которой будут представлены архивные снимки с Темиркановым. Кроме того, на мероприятии покажут созданный Петербургской филармонией фильм, в котором известные музыканты и уроженцы Кабардино-Балкарии рассказывают о Темирканове.
В конце июля Санкт-Петербургский Дом музыки под руководством Ролдугина провел концерт в Российском центре науки и культуры в Ченнаи в Индии. В камерной программе «Посольство мастерства» выступили молодые российские солисты, лауреаты международных конкурсов. В гастрольную часть Санкт-Петербургского Дома музыки также вошли сцены в Японии, Белоруссии, Марокко, Германии, Бельгии, Франции, Лаосе, Вьетнаме, Люксембурге и Нидерландах.