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Балконы жилого дома в центре Ростова начали проверять после обрушения облицовки

В Ростове прокомментировали обрушение облицовки балкона на пешеходную аллею.

Источник: Комсомольская правда

В центре Ростова-на-Дону после обрушения штукатурной облицовки балкона на пешеходную аллею выставили ограждение и начали проверять состояние конструкций. Об этом со ссылкой на управляющую компанию дома сообщают городские власти.

— ООО «УК “Мир вашему дому” были приняты меры по уборке отслоившегося штукатурного слоя, установили сигнальную ленту. Сейчас управляющая компания обследует состояние несущих конструкций балконов для проведения текущего ремонта, — говорится в комментарии городской администрации.

Как выяснилось, инцидент произошел 21 августа на Большой Садовой, 43/32. Ранее очевидцы рассказали, что осыпавшаяся облицовка засыпала часть тротуара, но других повреждений, на первый взгляд, не было.

Напомним, на Большой Садовой, 43 находится жилое кирпичное пятиэтажное здание, в котором работает кафе известной кондитерской.