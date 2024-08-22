Балконы жилого дома в центре Ростова начали проверять после обрушения облицовки

В центре Ростова-на-Дону после обрушения штукатурной облицовки балкона на пешеходную аллею выставили ограждение и начали проверять состояние конструкций. Об этом со ссылкой на управляющую компанию дома сообщают городские власти.
— ООО «УК “Мир вашему дому” были приняты меры по уборке отслоившегося штукатурного слоя, установили сигнальную ленту. Сейчас управляющая компания обследует состояние несущих конструкций балконов для проведения текущего ремонта, — говорится в комментарии городской администрации.
Как выяснилось, инцидент произошел 21 августа на Большой Садовой, 43/32. Ранее очевидцы рассказали, что осыпавшаяся облицовка засыпала часть тротуара, но других повреждений, на первый взгляд, не было.
Напомним, на Большой Садовой, 43 находится жилое кирпичное пятиэтажное здание, в котором работает кафе известной кондитерской.