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U2 анонсировали концертный фильм с выступлением на арене Sphere

Ирландский рок-коллектив U2 выпустит концертную картину, снятую во время серии их шоу U2: UV Achtung Baby Live at Sphere на площадке Sphere в Лас-Вегасе. Резиденция команды проходила с сентября 2023-го по март 2024-го.

Источник: Звук

Ирландский рок-коллектив U2 выпустит концертную картину, снятую во время серии их шоу U2: UV Achtung Baby Live at Sphere на площадке Sphere в Лас-Вегасе. Резиденция команды проходила с сентября 2023-го по март 2024-го.

Ленту под названием V-U2 срежиссировали гитарист группы Эдж и его жена, хореограф Морли Стейнберг. «Цель состояла в том, чтобы дать любителям кино максимально приближенный к живому концерту U2: UV опыт — и даже больше», — заявляет музыкант на официальном сайте U2.

Фильм будет эксклюзивно показан 5 сентября в Sphere.

Открывшаяся в сентябре 2023-го Лас-Вегасская арена — пространство с самым большим светодиодным сферическим экраном в мире.

Ранее Брюс Дикинсон из Iron Maiden рассказал, сколько готов отдать за шоу U2.