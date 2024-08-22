U2 анонсировали концертный фильм с выступлением на арене Sphere

Ленту под названием V-U2 срежиссировали гитарист группы Эдж и его жена, хореограф Морли Стейнберг. «Цель состояла в том, чтобы дать любителям кино максимально приближенный к живому концерту U2: UV опыт — и даже больше», — заявляет музыкант на официальном сайте U2.