Должность гендиректора стала самой высокооплачиваемой в Иркутской области

Специалисты проанализировали рынок труда Иркутской области и составили список тридцати самых высокооплачиваемых профессий по итогам семи месяцев 2024 года. Так, первое место досталось гендиректорам. Их средняя зарплата составляет 200 тысяч рублей в месяц. Следом идут геодезисты 179,5 тысячи рублей. Замыкают тройку руководители группы разработки с медианным месячным заработком в 175 тысяч. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе онлайн-рекрутера hh.ru.
— Пьедестал почета в топе тридцать специалистов «на вес золота» разделили профессии из трех направлений: квалифицированные рабочие (43% профессий в этом рейтинге относятся к ним), сфера высшего и среднего менеджмента (33%), и ИТ-специальности (13%). Именно отдельные позиции топ-менеджеров и квалифицированных рабочих сейчас можно считать самыми высокооплачиваемыми в регионе, — пояснили эксперты.
В тридцатке значительно перевешивают рабочие профессии. Так, в список попали машинисты, прорабы, геологи, водители, сварщики, механики и инженеры. Их средняя зарплата составляет от 130 до 160 тысяч рублей. Замыкают круг квалифицированных рабочих начальники смены и мастера участка, инженеры проекта, электромонтажники и монтажники.
Что касается топ-менеджеров, то далеко не все получают как гендиректора. Все же, их медианный месячный заработок превышает 115 тысяч рублей: операционные, технические и финансовые директора, руководители проектов и отдела логистики, начальники производства и строительных проектов. Про айтишников тоже не забыли, лидирующей стала специальность DevOps-инженера 156 тысяч. Следом руководитель отдела аналитики 150 тысяч и директор информационных технологий 130 тысяч рублей.