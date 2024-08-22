Должность гендиректора стала самой высокооплачиваемой в Иркутской области

Что касается топ-менеджеров, то далеко не все получают как гендиректора. Все же, их медианный месячный заработок превышает 115 тысяч рублей: операционные, технические и финансовые директора, руководители проектов и отдела логистики, начальники производства и строительных проектов. Про айтишников тоже не забыли, лидирующей стала специальность DevOps-инженера 156 тысяч. Следом руководитель отдела аналитики 150 тысяч и директор информационных технологий 130 тысяч рублей.