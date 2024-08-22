Съемки фильма «Три сестры» проходят в Нижнем Новгороде

Фильм «Три сестры» расскажет о сестрах Ире, Оле и Маше, которые хотят переехать из Нижнего Новгорода в Москву при помощи своей состоятельной матери Татьяны. Младшая сестра собирается учиться в столице, средняя хочет перевести туда свою семью, а старшая едет за перспективной карьерой. Но их мать Татьяна не намерена больше поддерживать дочерей финансово. Она только вернулась из отпуска с молодым возлюбленным и хочет пожить для себя.