Съемки фильма «Три сестры» проходят в Нижнем Новгороде

Съемки комедийного восьмисерийного фильма «Три сестры» проходят на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород», посетивший съемочную площадку.
Фильм «Три сестры» расскажет о сестрах Ире, Оле и Маше, которые хотят переехать из Нижнего Новгорода в Москву при помощи своей состоятельной матери Татьяны. Младшая сестра собирается учиться в столице, средняя хочет перевести туда свою семью, а старшая едет за перспективной карьерой. Но их мать Татьяна не намерена больше поддерживать дочерей финансово. Она только вернулась из отпуска с молодым возлюбленным и хочет пожить для себя.
В фильме Марии Трубниковой сыграют Лариса Гузеева, Павел Деревянко, Юля Александрова, Маруся Климова, Полина Гухман и другие актеры.
Съёмки фильма проходят на набережной Фёдоровского, улице Рождественской и других улицах города. В эфир фильм выйдет в декабре 2024 года — январе 2025 года.