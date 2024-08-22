Ливни с грозами и градом ожидаются в Ростовской области вечером 22 и 23 августа

Местами по Ростовской области с 21 часа и до конца суток 22 августа, а также 23 августа ожидаются ливни с грозами, градом и ветром до 20−23 м/с. Штормовое предупреждение поступило от пресс-службы ГУ МЧС России по региону.
Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными во время стихии.
Пережидать непогоду лучше в помещениях. Если же дождь и сильный ветер застанут на улице, нельзя стоять рядом с деревьями, легкими мачтами и раскачивающимися вывесками. Также не следует подходить к витринам и оборванным проводам.
При скачках электричества в домах нужно отключать всю технику. Добавим, при любых происшествиях необходимо звонить по номерам «101» или «112».