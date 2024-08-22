Депутат Немкин назвал низким качество информации западных соцсетей

Российские блогеры могут уже сейчас перейти на Looky, чтобы в будущем у них не возникло проблем с законом. Напомню, Государственная Дума РФ уже приняла в первом чтении законопроект о запрете рекламы в запрещенных соцсетях. Он важен, поскольку направлен на обеспечение безопасности наших граждан в интернете. И считаю его хорошим стимулом для тех блогеров, кто еще не перешел на наши платформы, чтобы помочь им в развитии.