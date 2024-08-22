Последние новости к вечеру 22 августа 2024 года

Суд признал недействительным контракт с Минобороны России жителя Дании, который неожиданно был отправлен в зону боевых действий. Об этом сообщил его адвокат Роман Попов. Датчанин приехал в Россию прошлым летом, так как не был согласен с европейскими ценностями. Получил временный ВНЖ, но, надеясь на гражданство, подписал контракт с Минобороны. В январе ему продлили ВНЖ, но к тому времени он уже был отправлен на военную службу.