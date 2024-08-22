Последние новости к вечеру 22 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 22 августа 2024 года.
ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливом в порту «Кавказ»
ВСУ атаковали железнодорожный паром в порту «Кавказ», сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Площадь пожара и информация о пострадавших уточняется. На месте работают экстренные и специальные службы.
Путин сообщил о попытке ВСУ нанести удары по Курской АЭС
Владимир Путин заявил, что ВСУ пытались нанести удары по Курской АЭС ночью 22 августа. МАГАТЭ проинформировано, специалисты приедут оценить ситуацию. Губернатор Курской области уверил, что АЭС работает в штатном режиме.
Отправленный на Украину датчанин добился разрыва контракта с Минобороны
Суд признал недействительным контракт с Минобороны России жителя Дании, который неожиданно был отправлен в зону боевых действий. Об этом сообщил его адвокат Роман Попов. Датчанин приехал в Россию прошлым летом, так как не был согласен с европейскими ценностями. Получил временный ВНЖ, но, надеясь на гражданство, подписал контракт с Минобороны. В январе ему продлили ВНЖ, но к тому времени он уже был отправлен на военную службу.
В Демпартии США назревает раскол из-за смены позиции Харрис
Демпартия США на грани раскола из-за изменений в позициях Камалы Харрис по миграции, добыче нефти и выкупу штурмовых винтовок. Конгрессмен Гарсия и другие демократы недовольны, предсказывая усиление конфликтов внутри партии, сообщает Axios. Президентские выборы в США состоятся 5 ноября.
Разгромленная в России сборная Колумбии оказалась ненастоящей
Пермская «Парма» разгромила сборную Колумбии (155:53) на «Кубке Дружбы». Федерация баскетбола Колумбии заявила, что не получала приглашения на турнир и не давала разрешения на представление страны. Федерация планирует принять юридические меры.