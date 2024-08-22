Омичи в Чкаловском поселке останутся без холодной воды 29 августа

Два десятка домов в Октябрьском округе останутся без воды в следующую пятницу, 29 августа. Об отключениях холодного водоснабжения из-за ремонтных работ предупредили в омском водоканале.
С 10:00 до 22:00 часов 29 августа холодной воды не будет в домах, расположенных по следующим адресам:
— Космический проспект, 39, 41, 45, 47, 51, 53, 53Б, 53/1, 57, 59, 71, 69, 83, 91Б, 24А, 24Б, 24Б к.1, 26, 22/2.
С 10:00 часов до завершения работ для местных жителей у дома по адресу Космический проспект, 57 будет установлена машина с питьевой водой.