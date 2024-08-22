Ростовчанам рассказали, можно ли наказывать школьников за плохие оценки

Ростовчанам рассказали, чем чреваты наказания детей за плохие оценки в школе. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на детского психолога Наталью Наумову.
По словам эксперта, зачастую плохие отметки не полностью зависят от ребенка. Если школьник будет слышать постоянную критику от родителей, то учебные показатели не улучшатся. Ребенок ходит в школу, старается, однако оценка зависит от педагога, знаний школьника, его способностей.
— В 99% случаях это точно не хулиганство, а потому что у ребенка что-то не получилось. Родители иногда видят лень ребенка, что он не дозанимался, не доучился, и хотят его наказать, чтобы избавиться от стыда и злости, — объяснила специалист.
Если ваш ребенок получил плохую оценку, то самое главное — это поддержка и поиск способов решения проблемных вопросов.