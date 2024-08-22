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В Ростове помогли бездомному, который не мог ходить и просил еду у прохожих

В социальный приют попал мужчина, который просил еду возле супермаркета в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове очевидцы сообщили о бездомном, который не может самостоятельно ходить, а только ползает. Он просил у прохожих еду возле одного из супермаркетов на улице Нариманова. Об этом ночью 22 августа рассказали в соцсетях.

Информация о мужчине дошла до районной администрации. Сотрудники привезли его в социальный приют «Донская обитель». Здесь его помыли, подстригли, переодели и накормили.

Теперь служба «Милосердие-на-Дону» поможет подопечному набраться сил, восстановить документы и связаться с родственниками.