В Ростове помогли бездомному, который не мог ходить и просил еду у прохожих

В Ростове очевидцы сообщили о бездомном, который не может самостоятельно ходить, а только ползает. Он просил у прохожих еду возле одного из супермаркетов на улице Нариманова. Об этом ночью 22 августа рассказали в соцсетях.
Информация о мужчине дошла до районной администрации. Сотрудники привезли его в социальный приют «Донская обитель». Здесь его помыли, подстригли, переодели и накормили.
Теперь служба «Милосердие-на-Дону» поможет подопечному набраться сил, восстановить документы и связаться с родственниками.