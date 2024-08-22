В Ростове ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава администрации города Алексей Логвиненко.
— Режим повышенной готовности введен для городских служб в Ростове с 20 часов сегодняшнего дня до 12 часов 24 августа в связи со штормовым предупреждением, — говорится в сообщении.
По данным синоптиков, до конца суток 22 и 23 августа ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20−23 метров в секунду.