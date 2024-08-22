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В Ростове ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

В Ростове-на-Дону с 22 августа ввели режим повышенной готовности из-за непогоды.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава администрации города Алексей Логвиненко.

— Режим повышенной готовности введен для городских служб в Ростове с 20 часов сегодняшнего дня до 12 часов 24 августа в связи со штормовым предупреждением, — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, до конца суток 22 и 23 августа ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20−23 метров в секунду.