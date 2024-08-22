Депутат Шеремет не дождался извинений ДШРГ «Русич» и обратился в полицию

Депутат посоветовал «этим неучам» «зарубить себе на носу», что крымские татары — неотъемлемая частью народов, населяющих российский полуостров, на котором главная для всех национальность — крымчанин. При этом Шеремет напомнил, что в 2014 году объединение «Ополчение Крыма», в составе которого была крымско-татарская рота сыграла важную роль в присоединении полуострова к России. В связи с этим, предупредил Шеремет, власти никому не позволят «марать память достойных сынов данного народа, ведя открыто подрывную деятельность и тем самым ослабляя нашу Россию в попытке развести ее сплоченные народы по отдельным национальным квартирам».