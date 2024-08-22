Ростовчанам рассказали, в каком возрасте может возникнуть рак головного мозга

По словам специалиста, опухоль мозга может появиться у любого человека без видимых причин. При подозрении на опухоль врач рекомендует сделать томографию головного мозга. Отметим, что глиобластома — это злокачественная опухоль, которая возникает у человека без каких-либо видимых причин. Недуг может появиться в любом возрасте.