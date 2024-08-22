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Ростовчанам рассказали, в каком возрасте может возникнуть рак головного мозга

Медик рассказал, о типе рака, который может возникнуть у всех и в любом возрасте.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростовской области рассказали, в каком возрасте может возникнуть рак головного мозга. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на нейрохирурга Сергея Шипилина.

По словам специалиста, опухоль мозга может появиться у любого человека без видимых причин. При подозрении на опухоль врач рекомендует сделать томографию головного мозга. Отметим, что глиобластома — это злокачественная опухоль, которая возникает у человека без каких-либо видимых причин. Недуг может появиться в любом возрасте.

При этом, без симптоматики делать КТ не нужно. Искать болезнь, не имея никаких симптомов, не имеет смысла, пояснил он.