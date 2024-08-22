«Время трезвых решений, а не эмоций»: Владыка Меркурий рассказал о воспитании школьников, священниках на передовой и помощи Курску

Как в Ростове отметят праздник Донской иконы Божьей Матери? Какие храмы построят в новых микрорайонах донской столицы? Чем духовенство помогает бойцам СВО, а также вынужденным переселенцам и пострадавшим из Курской области? Как церковь может помочь в воспитании нынешних школьников, и каков он — современный священник? Об этом и многом другом митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий рассказал во время интервью «КП — Ростов-на-Дону».
О ПРАЗДНИКЕ.
— Владыка, скоро 1 сентября, когда православные отметят особый для нашей области праздник — Донской иконы Божьей Матери. Какие мероприятия пройдут в этот день?
— Праздник в честь Донской иконы Божьей Матери общецерковный и отмечается в первое воскресенье сентября. Эта икона является покровительницей всех казачьих войск. И чудотворный образ, который находится в Третьяковской галерее, раз в год приносится в Донской монастырь для поклонения. Патриарх совершает там литургию, и в этот день, по традиции, представители казачества приезжают туда поклониться этому чудотворному образу.
По благословению патриарха, в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове, находится чтимый образ Божьей Матери Донской, который был принесен сюда из Москвы в 2015 году. Это самая точная копия чудотворного образа, созданная за всю историю существования этой иконы. Восстановлен оклад на этот образ, в икону вставлена часть пояса Пресвятой Богородицы.
Архиерейским советом митрополии было принято решение: дать возможность священнослужителям съездить поклониться образу 1 сентября в Москву, чтобы не разделять людей по временам и датам, а в первое воскресенье сентября чествовать уже наш образ, на Дону. Это не противоречит церковной традиции, потому что многие значимые праздники имеют не один день торжества, а еще и предпразденство. И чтимым образом Божией Матери Донской у нас, и чудотворным в Москве так и происходит — торжества начинаются в столице и продолжаются в Донском крае. Эта традиция существует вот уже десять лет. И в этот день мы ожидаем прибытия на торжества 13 архиереев из разных епархий Русской Православной Церкви, большого количества паломников.
Божественная литургия начнется в 9.00 в соборе, после предполагается крестный ход с образом Божией Матери вокруг него. Но будем смотреть, позволит ли существующая далеко неспокойная обстановка, провести все эти мероприятия.
— На службу могут прийти все?
— Конечно, все. Храм открыт. Извините, но в этот раз будут приниматься меры предосторожности. Прийти нужно заблаговременно, чтобы пройти соответствующий досмотр.
О РАЗВИТИИ.
— Надо сказать, что за свою 160-летнюю историю в соборе Рождества Пресвятой Богородицы никогда не было таких грандиозных реставрационных работ, какие прошли в последние годы. Расскажите, как проходила реставрация, что изменилось?
— Собор строился 12 лет, а реставрировался семь лет. Так что можете себе представить выполненный объем работ. За последнюю, новейшую историю, собор претерпел очень много лишений и изменений. И закрытие в конце 1930 годов, и его использования как зернохранилища, а после — зверинца. Затем — суровые годы войны, бомбежки Ростова, когда здание было очень сильно повреждено, и долгое время не было возможности ухаживать за собором на должном уровне. И вот, в 2012 году, губернатором было принято решение о начале реставрации.
Мы тогда даже не знали, что нас ждет. Приходилось что-то открывать, ставить «диагноз» строению и после этого выправлять ситуацию. Это была огромная, трудная, сложная — и финансово, и технически — работа, но в то же время очень интересная. Строителям, архитекторам и реставраторам нужно было восстановить собор максимально похожим на то, каким он был до всех этих непростых событий. Хотя точь в точь получиться не могло, потому что после закрытия все убранство, утварь, иконы были утрачены, разворованы и сожжены — остались только настенные росписи. Это было печальное зрелище.
А, поскольку мы живем в современном мире, то были созданы и некоторые системы, каких исторически в строении не было. Например, принудительной вентиляции, охлаждения. И теперь, когда летом на улице выше +40 градусов, то в соборе всего лишь +18 — +20, это достаточно прохладно и комфортно. Многие предметы утвари были восстановлены по образцам, существующим описаниям, исходя из архитектуры и техзаданий, которые были даны архитектором Константином Андреевичем Тоном при строительстве других храмов и дворцов. Идея создания собора принадлежала именно ему. Наш собор — копия построенного в Санкт-Петербурге собора Введения во Храм Пресвятой Богородицы лейб-гвардии Семеновского полка, он находился напротив нынешнего Витебского вокзала, но не сохранился. Поскольку наш собор строили ростовские купцы, то он был достаточно богат до разграбления. И о его реставрации уже выходили книги.
— 19 сентября состоится презентация нового фотоальбома, посвященного собору. Можете рассказать подробнее?
— Уже больше пяти лет собор находится в эксплуатации после реконструкции. Была даже издана книга «Ростовский кафедральный собор» очень известного историка Аллы Шадриной, которая работала вместе с нашим древлехранителем и многими другими людьми. Получился серьезный двухтомник — глубокий научный труд об истории собора с момента возникновения. И второй том как раз-таки посвящен реставрации собора, включает огромное количество фотография и описаний. Но не каждый человек приобретет эту книгу и прочтет, особенно сейчас, в век клипового восприятия жизни. Поэтому идея книги была — показать собор и дать о нем информацию, чтобы человек, придя сюда, понимал, куда он заходит и видел, где и что находится. А еще показать какие-то виды собора, какие человек сам никогда не увидит, например, из-под купола.
Авторы снимков — известный ростовский фотограф Денис Демков, дьякон Сергий Грибов, трудившийся в свое время в нашем информационном отделе, а также фотограф Александр Бережной. Это хороший совместный труд.
Интересно, что книгу можно еще и послушать. В ней размещены QR-коды, и, наведя на них камеру телефона, вы можете услышать звуковые дорожки с записью колокольного звона, тропаря Божьей Матери Донской, записи пения большого соборного хора. Мне кажется, это достаточно интересный проект, который идет в ногу со временем. Надеемся, презентация пройдет удачно.
— Сейчас в Ростове-на-Дону строится множество новых микрорайонов. Будут ли в них строиться храмы? И, как считаете, сколько храмов должно быть в донской столице?
— Точного количества не скажу, потому что храм строится в ответ на запрос людей. Конечно, люди, которые находятся у власти, — и архитекторы, и городское управление — все должны понимать, что запрос на храм всегда будет, потому что подавляющее большинство наших жителей — это православные и верующие люди. Да, в какой-то период истории храмы возводились по желанию отдельных людей. После революции они уже не строились, а разрушались. На их местах возникали другие здания, иногда парки. И потом начался период, когда стали идти навстречу желанию людей построить храм. Но где его разместить в густонаселенных районах? Я прекрасно понимаю реакцию людей, которые, когда предлагали построить храм в единственном на весь район сквере, просили оставить им зеленую зону: «Мы не против храма, но против уничтожения сквера».
Где-то находили возможность разместить небольшой храм, который вмещает 100−150 человек, и это несоизмеримо мало, когда в районе живут 10 — 15 тысяч.
Поэтому, обращаясь к нашим властям, я всегда говорил, что нужно не втискивать сооружение в уже заданную среду, а планировать его строительство. Так, чтобы храм стал архитектурной доминантой парка, сквера, микрорайона, площади, и от него уже выстраивать все вокруг. Слава Богу, понимающие и грамотные люди это услышали. И сейчас при планировании микрорайонов обязательно наравне с социокультурными объектами, такими как дома культуры, спортзалами, детскими площадками, магазинами, закладывается место и для строительства храма.
Как правило, он ставится в общедоступном месте, в парковой зоне, чтобы это было красиво. И мы не строим здание храма из подсобных материалов, а создаем красивый архитектурный проект, который станет украшением города. Для верующих это будет местом молитвы и духовного вдохновения, а для тех, кто пока индифферентен к религии, это будет красивое архитектурное сооружение, которое будет радовать глаз.
О СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯХ.
— Этим летом «Комсомольская правда» вместе с Ростовской-на-Дону епархией начала интересный проект. В его рамках священнослужители уже рассказали о восстановлении храма в станице Грушевской, о возрождении мужского монастыря в Старочеркасской и о находках древлехранителя. Нашими собеседниками стали достаточно молодые священники, и, учитывая их возраст, можно сказать, продвинутые. Как считаете, меняется ли сегодня облик священнослужителя? Какое приходит поколение священников?
— Большинство священнослужителей нашей епархии — это люди молодые, от 30 до 40 лет, сформировавшиеся уже в наше время под влиянием как положительных, так и отрицательных воздействий. Меня радует, что большинство из них глубоко верующие, с искренним желанием служить Церкви и Отечеству. У них есть силы, навыки, желание, внутреннее горение. Иногда нет опыта, но жизнь привносит его в человеческое бытие. Так что это люди очень перспективные — с церковным и государственным мышлением, с которыми интересно разговаривать и трудиться. Это люди, которые не жалеют себя для других и для дела, работают на все 100 процентов, у которых нет выходных.
— К этому специально готовятся в учебных заведениях или люди приходят из разных сфер?
— На образование мы смотрим во вторую очередь. Безусловно, он должен иметь духовное образование и опыт нахождения в церкви, но основное количество людей, которое я рукополагаю, — с одним, а то и двумя высшими светскими образованиями, а уже потом получили духовное, и продолжают свое обучение. Это юристы, строители, медики и так далее. Например, закончили Донскую духовную семинарию со степенью бакалавра и продолжают обучение в магистратуре у нас, в Санкт-Петербурге или в Москве, в наших вузах с кафедрой теологии.
Замечательно, когда у человека есть светское образование. Это значит, что он ходил по вузовским коридорам, варился в студенческой среде, получил навыки общения, может слушать и записывать лекции, читать, быть внимательным, обладает аналитическим складом ума.
О ПОМОЩИ.
— Владыка, церковь не может существовать вне повестки. Как наша митрополия поддерживает бойцов специальной военной операции и их семьи?
— Наши бойцы на лечении в Ростовском военном госпитале всегда могут рассчитывать и на беседу с батюшкой, и на помощь сестер милосердия. В госпитале есть храм, военный священник, который понимает правильно и воинское служение, и пастырское. А сестры милосердия уже в течение 30 лет несут послушание при госпитале: каждый день в три смены здесь работают более 30 человек. Многим кажется, что их задача только перевязать, утку поднести, палату помыть. Конечно, этим они тоже занимаются. Но я видел, как они общаются с бойцами, которых приносят еще пахнущих порохом, как утешают их ласковым словом. Это очень важно.
Многие говорят, что сестры милосердия — это те люди, которые вселяют веру в раненых бойцов. Мне рассказывали в других епархиях, на территории которых солдаты проходили реабилитацию, что военные с большой любовью и теплотой вспоминали наших сестер милосердия. Говорили, что сестры никогда не навязывали религиозных убеждений, но всегда согревали теплотой своего сердца, отвечали на все вопросы и всегда были рядом. Если сестры милосердия так живут, то значит, что их ведет великое святое религиозное чувство. И через их заботу некоторые даже приходили к вере. Ведь нет разницы, кто перед тобой — православный человек или другой веры, может, вообще неверующий. Ко всем подход одинаковый.
Так и на передовой. Наши священники-бойцы едут туда и совершают свое пасторское служение. Это важно, ведь бойцы возвращаются сюда и «двухсотыми», и «трехсотыми». И важно, что церковь рядом, и поддерживает, и провожает ребят, которые за свое Отечество душу положили.
— Еще один актуальный вопрос. Люди, которые приезжают к нам в регион из новых регионов и приграничных, получают помощь и со стороны Ростовской епархии. Сейчас заботу оказывают вынужденным переселенцам из Курской области. Они получают вещи, продукты, наборы для личной гигиены, а что еще?
— У нас очень хорошо работает социальный отдел. Первая такая нагрузка на него легла еще в 2014 году, когда сюда хлынули беженцы из Донбасса. Именно тогда и сформировалась структура этого отдела. В нем работают с благотворительными организациями, с частными жертвователями. Например, люди готовы принести вещи — новые, неиспользованные, в упаковке, но не знают, кому они сейчас нужны. Так вот соцотдел собирает все это, а потом передает адресатам. Это касается не только людей из Курской области — у нас их не так много, но и тех, кто остался на Дону после 2014 года, и мы продолжаем их поддерживать.
А сейчас патриарх обратился к Русской православной церкви, ко всем верующим, с просьбой оказать финансовую помощь, и вышел соответствующий циркуляр. Ведь далеко не все нужные предметы люди могут принести. Что-то нужно и закупать: раскладушки, матрасы и другие крупногабаритные вещи. Известно, что в курском приграничье было переселено 190 тысяч человек. К чему они вернутся — мы не знаем, поэтому Церковь готовится к тому, чтобы оказать им помощь. Они зайдут в свои дома, а их нужно ремонтировать и быстро, ведь впереди — зима. Для этого сбор и проводится. Деньги перечисляются в отдел социальной помощи и благотворительности РПЦ, откуда уже адресно распределяются. Вы можете зайти на сайт Московской епархии и увидеть, как все происходит: там регулярно публикуются сводки о гуманитарной помощи. И сбор продолжается.
— Как люди могут помочь?
— Нужно прийти в свой храм. Там стоит кружка, где написано, что это сбор на помощь жителям Курской области. Также во время литургии священники озвучивают объявление, идут с блюдом, как это делалось в церкви и раньше. Потом ревизионная комиссия эти деньги пересчитывает, и оформляется соответствующий акт. После средства поступают в церковный счет, из уже с него централизованно переправляются в отдел по благотворительности и социальному служению.
О СЕМЬЯХ И ВОСПИТАНИИ.
— Мы начали разговор с праздника Донской иконы Божьей Матери 1 сентября. Но в этот день отмечается еще один важный уже мирской праздник — начало учебного года. И по этому поводу есть вопрос. Современная школа, как вы считаете, это все-таки место воспитания или получения знаний? Возможно ли учить, не воспитывая?
— Нет, невозможно. Невозможно. Один из философов сказал так: «Наука, лишенная Бога, — это великолепное зло». Мы можем научить негодяя, подлеца, который полученные знания будет использовать в соответствии со своими нравственными качествами. И к сожалению, в последнее время все чаще с этим встречаемся. Поэтому процесс воспитания в школе может быть даже более первостепенный, нежели обучения.
Видите ли, для того, чтобы воспитать человека, нужен такой триединый союз — школа, семья и церковь. Если хромает эта триада, появляются проблемы с образованием. Вообще, мне жаль российскую школу, потому что столько, не побоюсь этого слова, опытов ставится над столько опытов, не побоюсь этого слова, ставится над ней за последние десятилетия, не прошла ни одна другая система образования. К сожалению, эти опыты не всегда положительные. Поэтому желаю нашим педагогам, большинство из которых действительно добрые, хорошие, светлые люди, терпения, крепости сил и стойкости в своей профессии, невзирая ни на какие искушения.
— Владыка, этим летом в Ростове прошел Форум рабочей молодежи юга, и там педагоги говорили в том числе и о своей бесправности перед бытовым хамством учеников, а еще о незащищенности перед различными, если так можно выразиться, «наездами» родителей и матерщине среди старших школьников. Да не только старших, если честно. А приходилось ли вам сталкиваться с такими случаями, когда нужно было помочь молодежи не скатиться до страшных поступков?
— Чтобы пресечь хамство, нужно самому не быть хамом. Нельзя на хамство отвечать тем же. Если педагоги или родители до этого опускаются, то мы должны понимать, что этот ком будет только нарастать. И это вина всех. И родителей, которые не научили детей относиться с уважением к педагогу. И общества, которое поставило педагога на такой низкий уровень. Знаете, я помню свои школьные годы, и в то время педагог для нас был почти святым человеком, и никто не смел про него и слова плохого сказать. А, если кто-то посмел дерзко ответить учителю, то с ним очень строго разбирались. Потому что у педагогов был авторитет, но и они вели себя соответствующим образом. Если хотите, это было своего рода аскетическое служение, когда учитель не мог позволить себе многого из того, что современные педагоги делают на глазах у детей.
И влияние церкви здесь важно. Вспомните, коммунисты говорили, что создадут экономически развитое общество, где все пороки и недостатки будут изжиты. А дальше что? Посмотрите на наших соседей на Западе. У них меньше негодяев и подлецов, чем в России, или они цивилизованнее себя ведут? Вот и ответ: ни экономические, ни бытовые условия делают человека — человеком, а внутреннее воспитание. Вы можете сколь угодно его убеждать: «Тебе нужно быть добрым, хорошим человеком!» Он лишь послушает, и на этом все, потому что в нем нет внутреннего убеждения, для чего это делать, почему он должен быть хорошим человеком.
Не просто добро ради добра, а правда ради правды — нет. Человек должен знать, за что он держит ответ. Что он ответственен перед близкими, соседями, школой, обществом. Перед богом. И если первые четверо смолчат и не увидит, то Бог видит все. И человек должен знать, что добром он созидает будущую жизнь, что есть закон жизни, который гласит, что посеяв зло сегодня, он пожнет его завтра, когда состарится. И никакие замечательные условия жизни этот закон не отменяют.
Но мы знаем, что наши русские люди, соотечественники, и в самых неблагоприятных условиях жизни проявляли лучшие свои качества — доброты, и терпимости, и заботы, и помощи. Каким образом тогда сказывались внешние условия, когда человек в блокаду получал 125 граммов хлеба и делил с соседом, чтобы тот не умер. Кто его заставлял? Внутренняя потребность творить добро. Поэтому воспитание — это основа всех основ. И если мы хотим, чаем, надеемся на то, что наше Отечество будет прекрасным, счастливым, свободным, целостным и нравственным, мы должны закладывать это воспитание. И это самая выгодная, если хотите, инвестиция. Если мы не будем этого делать, то и не надо ничего ожидать сегодняшнего поколения. Не воспитывая детей сегодня, завтра мы увидим хамов, негодяев, подлецов и преступников, и не только на своих улицах, но и в своих домах.
— Нынешний год объявлен президентом Годом семьи. А что такое семейные ценности для Русской православной церкви? Как можно сохранить и сберечь семьи и вообще изменить легкомысленное сегодня отношение молодежи к институту семьи? В конце концов, семья — это крест или радость?
— Семья — это радостный крест. Мне, конечно, как монаху, сложно говорить о том, что такое семья из своего личного опыта. Но я воспитывался в семье, я видел, как жили мои родители, и могу сказать, что, конечно, семейная жизнь не бывает безоблачной. Но умение покрыть все любовью, которая соединила людей, терпеть, прощать, быть снисходительными, воспитать своих детей порядочными людьми — этому учатся в течение жизни.
Признаюсь, иногда странно слышать, как объявляют какие-то года, как сейчас Год семьи. А что, следующий год у нас перестанет быть годом семьи? Взять, например, День отца, День матери. Разве лишь один день из 365-ти в году мы посвящаем матери с отцом?
А что мы делаем для того, чтобы воспитать людей? Проедем, например, по нашему Ростову-на-Дону. И где на его улицах социальная реклама? Реклама жилья и чего угодно есть. Но вы нигде не найдете призывов: «Помоги старику перейти дорогу», «Позвони отцу с матерью», «Вспомни о том, где сейчас и чем занимается твой ребенок». Где такая реклама? А ведь это должно быть на подкорке у человека постоянно. Поэтому, пользуясь возможность, я снова обращаюсь к нашему депутатскому законодательному корпусу заняться воспитанием. Примите решение, что 10% городской рекламы, должна быть социальной. Жду. Может, получу ответ.
О ПЛАНАХ НА ДЕНЬ ГОРОДА.
— 14 сентября в Ростове состоятся церковные мероприятия в рамках 275-летия донской столицы. Расскажите, как они пройдут?
— Каждый День города мы всегда вспоминаем историю нашего прекрасного Ростова, который основала императрица Елизавета Петровна. Поэтому, я думаю, что все мероприятия надо начинать обязательно с восстановления нашей исторической памяти. Напоминать о тех, кем был заложен город, кто его строил — кто были эти замечательные люди? И, конечно, вспомнить тех, кто и ныне заботится о городе.
Поэтому мы уже несколько лет проводили и проводим молебны и о тех, кто ныне городом управляет, и о тех, кто в городе живет, и о тех, кто этот город строит и делает лучше и краше. И, конечно, посвящаем молитвы всем тем, кто этот город основал и трудился в нем поименно, возглашая им вечную память.
Мне сейчас сложно сказать, как эти мероприятия пройдут. Планировалось проведение большого крестного хода, но будем действовать в соответствии с оперативной обстановкой, какая сложится на тот момент в городе. В любом случае в соборе будет молебен и панихида по тем, кто стоял у руля городских дел в предыдущие годы существования Ростова.
— Владыка, в конце нашей беседы спрошу, чего бы вы пожелали нашим слушателям — религиозным и нерелигиозным, вне зависимости от того, какого они вероисповедания? Возможно, кто-то услышит для себя что-то, что ему сейчас необходимо.
— Я бы пожелал всем нам одного — быть более терпимыми и меньше поддаваться своим эмоциям. Сейчас время трезвых решений, а не эмоций. И еще очень важно твердо стоять на ногах, в том числе на своей истории и любви к своему Отечеству. Помнить, что выше этой любви может быть только любовь к Богу, а все остальное суетно и второстепенно. Вот если мы эти позиции сохраним, то мы будем иметь перспективу на будущее, а, если пошатнемся — разрушим сами себя.