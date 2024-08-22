«Время трезвых решений, а не эмоций»: Владыка Меркурий рассказал о воспитании школьников, священниках на передовой и помощи Курску

— Чтобы пресечь хамство, нужно самому не быть хамом. Нельзя на хамство отвечать тем же. Если педагоги или родители до этого опускаются, то мы должны понимать, что этот ком будет только нарастать. И это вина всех. И родителей, которые не научили детей относиться с уважением к педагогу. И общества, которое поставило педагога на такой низкий уровень. Знаете, я помню свои школьные годы, и в то время педагог для нас был почти святым человеком, и никто не смел про него и слова плохого сказать. А, если кто-то посмел дерзко ответить учителю, то с ним очень строго разбирались. Потому что у педагогов был авторитет, но и они вели себя соответствующим образом. Если хотите, это было своего рода аскетическое служение, когда учитель не мог позволить себе многого из того, что современные педагоги делают на глазах у детей.