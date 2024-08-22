В Ростовской области без вести пропал 66-летний мужчина

Последний раз Владимира Гриценко видели 17 августа. В тот день он вышел из дома и больше не вернулся. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие районы области.