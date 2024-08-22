В Ростовской области без вести пропал 66-летний мужчина

В Ростовской области пропал житель Октябрьского района. Об этом сообщили в поисковом сообществе ЮГ.
Последний раз Владимира Гриценко видели 17 августа. В тот день он вышел из дома и больше не вернулся. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие районы области.
Рост пропавшего — около 170 сантиметров. У него среднее телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза. Он был одет в темно-синие штаны и футболку.