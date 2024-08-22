В порту «Кавказ» спасли 17 членов экипажа парома, затонувшего после удара ВСУ

Впоследствии паром затонул в акватории порта, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. Перед тем как судно ушло под воду, по словам главы региона, на борту возник пожар. По данным ТАСС, ему присваивали третий ранг сложности из семи. РИА Новости добавило, что в порт направляли пожарный поезд для тушения горящих топливных цистерн на судне.