В Москве открывается Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня»

С 23 августа по 1 сентября в Москве пройдет XVI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня».
«Спасская башня» больше, чем просто шоу, это вершина военно-музыкальной пирамиды. В России проходит 18 аналогичных фестивалей меньшего масштаба: «Амурские волны» в Хабаровске, фестиваль духовых оркестров имени Агапкина и Шатрова в Тамбове, «Спасская башня на Сахалине» и др.
За рубежом крупнейшим фестивалем такого формата принято считать The Royal Edinburgh. Проходит в Шотландии c 1950 года. В этом году — с 2 по 24 августа. Для понимания масштаба: в Эдинбурге, кроме британцев, выступают военные и полицейские оркестры из Швейцарии, Австралии, Канады и США, женская танцевальная группа из Индии. Т.е. участвуют всего шесть стран — и это при том, что никто не объявил британцам «международную изоляцию». А вот нам — пытаются. Результат интересный: в Москве на этот раз участвуют 9 стран. Увидим три военных коллектива из Беларуси, оркестр Вооруженных сил Венесуэлы, военный симфонический оркестр Египта, оркестр Народно-освободительной армии КНР, первый африканский женский оркестр гвинейской жандармерии «Амазонки Гвинеи» и оркестр Военно-воздушных сил ЮАР. А еще к нам прилетел оркестр из Таиланда, два ансамбля из Турции: «Мехтер» и танцевальный «Усталар Кылыч Калкан».
— Исторический ансамбль «Мехтер» города Инегёль, — уточняет художественный руководитель фестиваля Сергей Хлебников. — Это важно, потому что что ансамблей «Мехтер» в Турции довольно много.
Турция изъезжена россиянами вдоль и поперек, но Инегёль у нас почти не известен. И напрасно. Древний и красивый город, недалеко от Бурсы. Входил в империю Александра Македонского, позже живой свидетель эпохальных битв османов и византийцев. Второй турецкий коллектив — еще одно погружение в древность. Кылыч Калкан — танец, которому больше 700 лет. Фактически это «разогрев» воинов перед битвой. Сабли и щиты, которые применят в танцевальном бою на Красной площади — не бутафория.
Турция представлена и кавалерией. Конный манеж на Красной площади больше не устраивают, — нет надобности, теперь конное шоу на ВДНХ. 24 августа там, на историческом Выводном кругу (ориентир — ракета «Восток», от нее 200 метров на Север), пройдет чемпионат мира по джигитовке. Соревнуются всадники из 8 стран: Палестины, Пакистана, Казахстана, Белоруси, Франции, Йемена, Киргизии и Турции. И конечно наши: Кремлевская школа верховой езды — постоянный участник фестиваля. А всего от России — 15 оркестров и три роты почетного караула.
Итого — 30 коллективов из Африки, Южной Америки и Евразии. Едва ли когда-то фестиваль собирал столько. Придется менять формат?
— Формат оставляем неизменным, — говорит Сергей Хлебников. — Он складывался годами, «Спасская башня» проходит в 16-й раз. В таком виде и форме привычен и удобен зрителям: вечернее представление с 20.00 до 22.30. Мы распределим выступления так, чтобы уложиться.
Сергей Дмитриевич, а приглашаете звезд-вокалистов? Будет ли ежевечерний салют?
Сергей Хлебников: Звезд не запланировали, хотя накануне открытия на Красной площади прошел концерт SHAMAN — в День государственного флага России. Ярослав Дронов выступает не в рамках нашей фестивальной программы, но его концерт называется «Победа!», что символично. Да и в 2022 году SHAMAN был нашим приглашенным артистом.
Что касается салюта, или как он правильно называется, «высотный фейерверк», то мы посчитали, что сегодня более уместны иные спецэффекты. Надеюсь, они тронут зрителей, заставят их встать в предфинале, душевно отреагировать. Есть интересная режиссерская задумка: сумрак войны, очень пронзительная музыка. А кто выйдет и в каком образе… Эти детали раскрыть пока не могу. Да и вообще: это надо видеть.
Для участников СВО и членов их семей выделите билеты?
Сергей Хлебников: Конечно! Фестиваль и посвящен защитникам Отечества. Мы поставили цель: содействовать единению и сплочению людей в наше непростое время. Помним защитников всех эпох, отдаем дань нынешним, которые участвуют в СВО.
Проект «Военные оркестры в парках» вышел за пределы Московы, так?
Сергей Хлебников: В этом году с июля по конец сентября проходят 22 концерта оркестров наших силовых ведомств — поровну в Москве и в Санкт-Петербурге. За что мы признательны Президентскому фонду культурных инициатив. Также благодарны минкультуры, который не изменил свою позицию в поддержке фестиваля. Достойно представим детскую программу, в т.ч. и на основной площадке «Спасской башни». В этой связи добрым словом вспоминаем первого музыкального руководителя Валерия Халилова: он начинал эту большую и нужную работу. Сегодня создано уже 200 детских духовых оркестров.
Наверняка у вас есть оппоненты, которые говорят: можно ли устраивать праздник, когда льется кровь?
Сергей Хлебников: И мы, организаторы, это обсуждали. Но как я сказал, участники и ветераны СВО наши особые гости. Мы сократили сопутствующие мероприятия, которые в сегодняшней обстановке неуместны. Речь идет о каких-то приемах, угощениях и пр. И еще: на больших экранах по периметру главной сцены будем транслировать QR-код, через него можно помочь вынужденным переселенцам из регионов, куда вторглись ВСУ.
Сергей Дмитриевич, а как обошли в 1,5 раза фестиваль в Эдинбурге по числу стран- участниц? У нас 9 (и я еще не посчитал джигитов в конном шоу), у них 6. При том, что The Royal Edinburgh считают едва ли не «иконой стиля» военно-музыкальных шоу мира.
Сергей Хлебников: Мне друзья прислали интересный снимок с трибуны фестиваля в Эдинбурге. Внизу сцена, в руках программа. Там Великобритания и США, всего две страны.
У нас по разным причинам не смогли участвовать несколько стран. Изначально желающих было еще больше… Мы очень ценим участие зарубежных коллективов. Благодарны всем, кто приехал, готовим им культурную программу. Познакомиться с Москвой будет интересно даже тем из них, кто уже участвовал в «Спасской башне» прошлых лет. Откроют для себя много нового. Москва меняется: удивительно красивый мегаполис, это все отмечают.
Приятная новость: организаторы «Спасской башни» проявили волю и финансовую изобретательность, сохранив цены на билеты на уровне прежних лет. В дни открытия и закрытия, это традиционно самые востребованные выступления, цены от 2,3 тыс. до 7,5 тыс. руб (23 августа) и от 1,7 тыс. до 10 тыс. (1 сентября). В обычные дни можно найти билеты и за тысячу рублей.
Если вам кажется это дорого, то зрители вышеупомянутого фестиваля в Эдинбурге (он завтра завершается) выкладывают за представление от 40 до 780 фунтов стерлингов. В переводе на рубли: от 4,7 тыс. до 92 тыс.
— А можно вообще бесплатно? — нахально интересуюсь у Сергея Смирнова, руководителя Дирекции фестиваля.
— Можно и бесплатно, — великодушно отвечает Сергей Николаевич. — Приходите 24 августа на ВДНХ. Ровно в полдень, на площадке перед аркой главного входа выступят все иностранные оркестры и ансамбли, а также наши суворовцы. Концерт продлится два часа, и он абсолютно бесплатный. А на следующий день, в воскресенье, концерты зарубежных участников пройдут в парках Москвы. Заходите на официальный сайт фестиваля, выбираете удобный вам парк, или, напротив, конкретный коллектив — и с 12.00 до 14.00 наслаждаетесь. И опять проход на представление без билетов.
Как много билетов выделили участникам СВО и их семьям?
Сергей Смирнов: Всю статистику мы обобщаем и публикуем не до фестиваля, а после закрытия. Поскольку в процессе есть изменения, непредвиденные моменты. Если оперировать предварительными цифрами, то порядка 5 тыс. билетов. Много это или нет, судите сами, полная вместимость нашего трибунного комплекса — 6,3 тыс. зрителей. Также отмечу, что 31 августа в парке «Патриот» на площади перед Главным храмом Вооруженных сил с 13.00 до 15.30 пройдет представление «Спасской башни». И там все 100% зрительских билетов будут предоставлены нашим защитникам, их родным и близким.