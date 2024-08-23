В Москве открывается Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня»

За рубежом крупнейшим фестивалем такого формата принято считать The Royal Edinburgh. Проходит в Шотландии c 1950 года. В этом году — с 2 по 24 августа. Для понимания масштаба: в Эдинбурге, кроме британцев, выступают военные и полицейские оркестры из Швейцарии, Австралии, Канады и США, женская танцевальная группа из Индии. Т.е. участвуют всего шесть стран — и это при том, что никто не объявил британцам «международную изоляцию». А вот нам — пытаются. Результат интересный: в Москве на этот раз участвуют 9 стран. Увидим три военных коллектива из Беларуси, оркестр Вооруженных сил Венесуэлы, военный симфонический оркестр Египта, оркестр Народно-освободительной армии КНР, первый африканский женский оркестр гвинейской жандармерии «Амазонки Гвинеи» и оркестр Военно-воздушных сил ЮАР. А еще к нам прилетел оркестр из Таиланда, два ансамбля из Турции: «Мехтер» и танцевальный «Усталар Кылыч Калкан».