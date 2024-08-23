В мире птиц и животных: «Ворон» опять с нами, Оно тоже пришло

Юноша возвращается из мертвых и мстит за себя и свою подружку в экранизации готического комикса. Подростки спасаются от призраков и ищут любовь в стильном хорроре 10-летней давности. Повар поднимает восстание слуг против хозяина во время пандемии в сатирической ретрокомедии. Печальный Жан Рено переживает смерть сына и дружит с пингвином. Анимационные ирландские сиротки путешествуют по Америке в поисках наследства. «Известия» — о том, что посмотреть в кино в выходные.
Режиссер: Руперт Сандерс. В ролях: Билл Скарсгард, FKA twigs, Дэнни Хьюстон.
Бандиты убивают молодую влюбленную пару, но молодой рок-музыкант Эрик Дрейвен возвращается из могилы, чтобы страшно отомстить. И никакое оружие его не берет — ни огнестрельное, ни холодное.
Ребут мистическо-супергеройской франшизы 90-х по комиксу Джеймса О’Барра, история любви и мести с того света снята режиссером киберпанковской киноадаптации «Призрак в доспехах».
В оригинальном фильме 94-го года, на съемках которого трагически погиб Брэндон Ли, главный герой был гитарист, а здесь он (Билл Скарсгард) ни на чем не играет, но влюблен в пианистку (певица FKA twigs). Это не единственное различие картин: сумрачный готический экшен превратился в кровавую подростковую хоррор-мелодраму с обилием CGI. И всё же новая версия старой истории запоминается — как минимум цитатами из «Сталкера», драками из «Джона Уика» и обилием отрубленных голов. И, конечно, постпанковым саундтреком с песней Joy Division.
Режиссер: Дэвид Роберт Митчелл. В ролях: Майка Монро, Кейр Гилкрист, Оливия Луккарди.
Атмосферный хоррор о смерти, передающейся половым путем, покорил критиков и зрителей 10 лет назад и стал с тех пор классикой жанра. Подростков изводит не болезнь, а преследующие их медлительные, но неумолимые призраки, которых не видит никто, кроме них. Единственный способ оттянуть гибель — одарить проклятьем кого-нибудь еще через постель. Или влюбиться. Общее ощущение меланхолии, съемки на широкоформатный объектив, электронный саундтрек в духе 80-х и цитаты из «Кошмара на улице Вязов» придают картине старомодного шарма.
Исполнившая главную роль Майка Монро снялась недавно и в фильме-лидере российского проката «Собиратель душ», а сюжет явно повлиял на нашумевший пару лет назад «Два, три, демон, приди!». Режиссер Дэвид Роберт Митчелл, также известный сюрреалистическим детективом «Под Сильвер-Лэйк», говорил, что на основную идею фильма его вдохновили собственные кошмары. Кстати, в следующем году он планирует снимать сиквел, так что повторный прокат сейчас очень даже уместен.
Режиссеры: Джозеф Шуман, Остин Стар. В ролях: Питер Сарсгаард, Билли Магнуссен, Сара Гадон.
Во время эпидемии испанского гриппа в 1918 году самозванец выдает себя за повара и устраивается на роскошную виллу успешного журналиста-циника. Вскоре он умудряется настроить всех слуг против хозяина, который старательно и лицемерно изображает заботу о рабочих. Грядет бунт. Черная комедия с остросоциальным комментарием была показана в параллельной программе Венецианского фестиваля и напоминает «Треугольник печали», «Паразиты», «Меню» и прочие картины последних лет, высмеивающие классовые различия с позиции бедных.
Отдельно стоит отметить отличный актерский состав. Именно благодаря таланту Питера Сарсгаарда («Память»), Билли Магнуссена («Дом у дороги») и Сары Гадон («Звездная карта») это кино и работает. Один из режиссеров, Остин Старк, более известен как продюсер независимого кино и успел поработать с Николасом Кейджем и Вернером Херцогом.
Режиссер: Дэвид Шурманн. В ролях: Жан Рено, Адриана Барраса, Алексия Мойано.
Семейное кино из Бразилии про пережившего трагедию рыбака, который находит отбившегося от стаи пингвиненка и вскоре понимает, что обрел друга. Трогательную историю по реальным событиям снял режиссер Дэвид Шурманн (его предыдущий фильм «Маленький секрет» выдвигался на «Оскар» от Бразилии, но так и не попал в шорт-лист).
В главной роли — Жан Рено, незабываемый в образе киллера Леона. Лучшую кандидатуру на образ немногословного печального героя, который не может найти общий язык с женой, но меняется из-за заботы о пингвине, сложно представить.
Режиссеры: Хуан Хесус Гарсиа Галоча, Педро Солис Гарсия. В ролях: Алиша Вейр, Жауме Сола, Шон Бин, Джемма Артертон.
Милый испанский мультфильм про двух ирландских сирот, приплывших в Нью-Йорк в конце XIX века ради дядюшкиного наследства. Ребята отправляются к нему через всю страну по Трансконтинентальной железной дороге, встречают по пути героев и злодеев и переживают множество приключений. Режиссеры сняли этот анимационный вестерн на основе своего же короткого метра и отметили, что это очень важная для них история «о дружбе и о том, как важно держаться друг друга, несмотря ни на что».
В оригинальном дубляже поработали актеры Шон Бин и Джемма Артертон, а в российском прокате можно будет услышать другие голоса — брата и сестру озвучили соответственно Рузиль Минекаев из «Слова пацана» и Ева Смирнова из «Папиных дочек».