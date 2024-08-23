В мире птиц и животных: «Ворон» опять с нами, Оно тоже пришло

В оригинальном фильме 94-го года, на съемках которого трагически погиб Брэндон Ли, главный герой был гитарист, а здесь он (Билл Скарсгард) ни на чем не играет, но влюблен в пианистку (певица FKA twigs). Это не единственное различие картин: сумрачный готический экшен превратился в кровавую подростковую хоррор-мелодраму с обилием CGI. И всё же новая версия старой истории запоминается — как минимум цитатами из «Сталкера», драками из «Джона Уика» и обилием отрубленных голов. И, конечно, постпанковым саундтреком с песней Joy Division.