Один для всех: как прошел концерт SHAMAN на Красной площади

Выступление SHAMAN анонсировал 20 июля на митинге-концерте у посольства США в Москве, куда он приехал на собственном раритетном автомобиле «Победа». Таким образом певец в тот момент решил выразить протест против блокировки своего YouTube-канала. Впрочем, это не помогло: канал по-прежнему заблокирован, хотя клипы Дронова спокойно можно найти на других каналах, их оттуда YouTube не удаляет. Теперь же SHAMAN собрал поклонников, чтобы поздравить с Днем национального флага и презентовать новую концертную программу с таким же названием, как у того самого автомобиля — «Победа!». В нее вошли и главные хиты артиста — «Встанем», «Я русский», «Моя Россия», — и новые песни.