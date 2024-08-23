Один для всех: как прошел концерт SHAMAN на Красной площади

22 августа, в День государственного флага, SHAMAN дал концерт на Красной площади в Москве. Заслуженный артист России исполнил не только свои главные хиты, но и свежие песни, которые стали частью новой концертной программы «Победа!». С ней он отправится в гастрольный тур. Запланировано больше 100 выступлений в разных регионах. Подробнее — в материале корреспондентов «Известий», которые одними из первых увидели новое шоу.
Позади — яркие купола храма Василия Блаженного, слева — Кремль и Мавзолей Ленина, справа — ГУМ: такова сцена, на которой автор и исполнитель песен Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, устроил премьеру своей новой концертной программы и попробовал на публике ряд свежих потенциальных хитов.
Репетиция на площадке началась задолго до старта. Музыкант и не пел во время саунд-чека в полную силу, но у ограждений сразу начали собираться любопытствующие. Все-таки место — одно из самых оживленных в столице, да и такие большие концерты прямо на Красной площади проводятся нечасто.
Выступление SHAMAN анонсировал 20 июля на митинге-концерте у посольства США в Москве, куда он приехал на собственном раритетном автомобиле «Победа». Таким образом певец в тот момент решил выразить протест против блокировки своего YouTube-канала. Впрочем, это не помогло: канал по-прежнему заблокирован, хотя клипы Дронова спокойно можно найти на других каналах, их оттуда YouTube не удаляет. Теперь же SHAMAN собрал поклонников, чтобы поздравить с Днем национального флага и презентовать новую концертную программу с таким же названием, как у того самого автомобиля — «Победа!». В нее вошли и главные хиты артиста — «Встанем», «Я русский», «Моя Россия», — и новые песни.
— Волнения не испытываю, есть трепет. Хочется дать людям ту картинку, которую я нарисовал в голове. Я сам продумываю шоу, режиссирую. Есть люди, которые помогают физически это делать, но идеи из моей головы рождаются, — сообщил SHAMAN журналистам перед концертом.
К вечеру всю площадь у сцены и масштабные трибуны вокруг нее заняли тысячи поклонников творчества заслуженного артиста России. Звание Ярославу Дронову присвоили ровно за месяц до этого. Но программу, что стало сюрпризом для собравшихся, открыл не он.
Первым слово взял ведущий Дмитрий Губерниев, который поздравил собравшихся с Днем государственного флага и напомнил, что в этом году празднику исполняется 30 лет. Музыкальной же программе старт дала группа «123 полк» из Луганска. Следом эстафету приняла певица Миа Бойка, после Сергей Войтенко, затем Юта, а закрывал первый блок Никита Осин. Слушатели принимали их благосклонно, но чувствовалось, что пришли они всё же именно на Дронова и очень его ждут, опасаясь, как бы пасмурное московское небо к моменту его выступления не обрушилось на них дождем, испортив праздник.
После насыщенного разогрева публику в ожидании кумира еще минуту томил обратный отсчет на больших экранах, который толпа в предвкушении озвучивала хором. Появление главного героя вечера стало по-настоящему эффектным: SHAMAN прибыл на той самой машине «Победа», а после взмыл на лифте на крышу сцены и установил там флаг. А после над Красной площадью прозвучала его новая песня «Народ». Народу, к слову, Ярослав явил и новый имидж — дерзкая укладка и триколор на виске. Футболка у него тоже была в цветах флага.
"Это моя земля!
Наша вольная!
Встанем в полный рост!
Это мой народ!" — заряжал исполнитель со сцены.
Вообще, новинок в программе артиста набралось бы на целый мини-альбом. Еще одна в их числе — «Настоящий мужчина» — появилась в сотворчестве с Григорием Лепсом. Презентовали они ее на сцене вместе.
— Мы с ним очень близкие друзья. Мы на «ты», можем созваниваться в два, три часа ночи. Встречаемся постоянно. Я думал, что друзей не заслужил. А все-таки судьба мне подарила в лице Григория Лепса лучшего друга, — рассказывал Ярослав журналистам перед выступлением.
Одним из самых эмоциональных номеров стал дуэт с 11-летним Егором — сыном погибшего военнослужащего. И это исполнение было оформлено как не просто песня, а посвящение: «Отец, родной, ты здесь, со мной. Меня хранит мой белый ангел за моей спиной», — поется в припеве.
— Я познакомился с Егором 9 мая на телепередаче. Меня очень тронула история про отца. Егор так об этом рассказывал, что сердце разбивается. У меня прям там родилась идея написать песню для нас, и я это сделал. Назвал ее «Отец» в честь погибшего. Егор — боец. Он остался единственным мужчиной в семье. Он держится, несмотря на то что ему 11 лет, — поделился историей создания песни SHAMAN.
Среди других новинок — «Я останусь с тобой» и «Я сделан в России». «Я сделан в России, под небом под синим, так будет отныне для меня!» — поется в последней.
Впрочем, не оставил фанатов артист и без уже полюбившихся хитов — «Встанем», «Мой бой», «Душа нараспашку». А песню «Улетай» огромная толпа исполнила вместе с музыкантом в один голос, словно в большом караоке под открытым небом. Во время хита «Я русский» артист прыгнул в толпу, которая понесла его на руках. Кульминацией шоу стало разворачивание огромного флага из трех полотен в танцпартере под гимн России. Выступление на самой центральной сцене страны стало отправной точкой масштабного гастрольного тура артиста. Запланировано больше 100 выступлений в различных регионах России.