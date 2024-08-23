Выходные в Воронеже: концерты во дворце, Ночь кино, фотофестиваль

КОНЦЕРТЫ В ЗАМКЕ.
23 августа во дворце Ольденбургских музейная программа «Музыка изящного века» — экскурсия по территории дворцового комплекса и концерт в исполнении Михаила Князева (электроорган), Полины Смирновой (скрипка), Святослава Москаленко (кларнет). В старинных стенах оживут мелодии, которые известны уже почти 300 лет, а также современные сочинения в оригинальных переложениях. Начало в 18.30. 12+
23, 24 и 25 августа на первом этаже дворца пройдет музыкальная программа «Больше, чем танго» в исполнении трио Mon"Ochrome: Алексей Макареев, Татьяна Дылькова, Максим Сывороткин: трогательный бандонеон, нежные и чувственные звуки фортепиано, яркие и красочные пассажи классической гитары. Начало в 14.00. 12+
НОЧЬ КИНО.
24 августа Воронежская область присоединится к всероссийской акции «Ночь кино», которая в этом году пройдет в девятый раз. Жители региона смогут посмотреть самые кассовые новинки российского кинематографа на 124 площадках в районах и восьми — в столице Черноземья. В Воронеже акцию из Зеленого театра перенесли городской Дворец культуры (ул. 9 января, 108) из-за решения оперштаба о приостановлении массовых мероприятий на открытых площадках.
В афише «Ночи кино» в этом году фильмы на любой вкус — и для детворы, и для взрослой аудитории. В частности, воронежцы увидят сказочную комедию «По щучьему велению» (6+) в 15.00, военную драму «Воздух» (16+) в 17.00, фантастические приключения «Сто лет тому вперед» (12+) в 19.30. Вход свободный.
ФОТОСТРЕЛКА.
В Доме архитектора в рамках Года воронежской фотографии работает выставка первого в России фестиваля черно-белой фотографии «Фотострелка».
25 августа в 14.00 на выставке пройдет лекция фотографа Евгении Комаровой «Фестиваль русской художественной фотографии» как исследование художественной фотографии в России второго десятилетия XXI века". 12+