Выходные в Воронеже: концерты во дворце, Ночь кино, фотофестиваль

24 августа Воронежская область присоединится к всероссийской акции «Ночь кино», которая в этом году пройдет в девятый раз. Жители региона смогут посмотреть самые кассовые новинки российского кинематографа на 124 площадках в районах и восьми — в столице Черноземья. В Воронеже акцию из Зеленого театра перенесли городской Дворец культуры (ул. 9 января, 108) из-за решения оперштаба о приостановлении массовых мероприятий на открытых площадках.