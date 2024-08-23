Певец SHAMAN показал новую программу на Красной площади

Этот концерт состоялся 22 августа, в День российского флага. На Красной площади специально возвели большую открытую сцену между Историческим музеем и Храмом Василия Блаженного. И хотя концерт начинался в 20.00, уже вскоре после полудня вокруг нее стали собираться поклонники артиста. В основном, женщины с его плакатами и фотографиями в руках, или же с российскими флагами, на которых фломастерам был нарисован именно SHAMAN.