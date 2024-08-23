Певец SHAMAN показал новую программу на Красной площади

Этот концерт состоялся 22 августа, в День российского флага. На Красной площади специально возвели большую открытую сцену между Историческим музеем и Храмом Василия Блаженного. И хотя концерт начинался в 20.00, уже вскоре после полудня вокруг нее стали собираться поклонники артиста. В основном, женщины с его плакатами и фотографиями в руках, или же с российскими флагами, на которых фломастерам был нарисован именно SHAMAN.
Музыканты вышли на сцену настраивать звук уже в 15 часов, а вскоре к ним присоединился и сам SHAMAN. Похоже, ему не терпелось поскорее начать концерт «Победа!». Артист был в отличном настроении, даже сам руководил звукорежиссером, советуя, например, увеличить громкость гитары.
А затем SHAMAN и его музыканты к радости фанатов, которым не досталось билетов (их цена начиналась с четырех тысяч рублей) на кураже сыграли несколько песен, оттачивая звук. Певец, впрочем, пел при этом не все строчки куплетов и старался беречь голос, не повышать его и не забираться в «верха».
А за кулисами SHAMAN потом рассказывал журналистам, что очень ждет нового тура, сообщил, что еще не раз поедет петь на передовую, поскольку чувствует, что «он нужен там». Подчеркнул: «Выступать приходится в разных условиях, но после таких концертов чувствуешь, что прожил день не зря».
А вспомнив лето, улыбнулся, что у него «было два отпуска, каждый по неделе». И, демонстрировал свою спортивную форму, даже почти станцевал, улыбался, да и вообще чувствовал себя счастливым и уверенным в своих силах человеком.
Но силы перед выступлением предпочитал по-прежнему беречь.
На разогреве в этом концерте выступили группа «123 полк», популярная певица Mia Boyka, и менее известные широкой аудитории певец Сергей Войтенко, сыгравший и на аккордеоне, и его коллега Никита Осин. Вести же программу был приглашен спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
А официальная премьера начиналась с приезда артиста с российским флагом на Красную Площадь в машине марка «Победа» 1955 года выпуска. Она по-прежнему на ходу. И готова проходить хоть по брусчатке Красной Площади, хоть по другим более трудным трассам.
В программе прозвучали и уже хорошо известные песни, такие как «Мой бой», «Улетай», «Я русский». Были и новые: «Мой народ», «Я сделан в России», «Отец». При этом артист эффектно менял концертные костюмы, среди которых оказались и белая куртка, футболка будто бы сшитая из триколора, и длинное пальто с кожаными джинсами и сапогами на высоком каблуке.
А свой новый хит «Настоящий мужчина» SHAMAN исполнил уже с вышедшим на сцену Григорием Лепсом, которого теперь считает своим лучшим другом.
Он даже готов прийти к нему на возможную свадьбу. «Почему бы и нет?! — сказал SHAMAN за кулисами нам, журналистам, — Оливьешки-то похрумать!».