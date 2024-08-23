Суд в Москве избрал меру пресечения пяти фигурантам дела доцента РУДН о миграции

21 августа газета «Ведомости» написала, что согласно предложенному правительством проекту поправок, РВП без учета квоты могут выдавать иностранцу, если он состоит в браке не менее двух лет с гражданином России, который постоянно проживает на территории страны, либо, если в браке с россиянином был рожден или усыновлен ребенок.