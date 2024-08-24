Онищенко: чем больше случаев оспы обезьян, тем быстрее вирус может мутировать

Онищенко добавил, что имеется большая необходимость в создании вакцин как против натуральной оспы, так и против ортопоксвируса, который вызывает оспу обезьян. По словам Онищенко, прививка от натуральной оспы защищает от заболевания оспой обезьян, но так как в 1980 году натуральная оспа считалась ликвидированной, прививать от нее перестали, поэтому иммунитет к заболеванию у россиян, родившихся после этого года, отсутствует.