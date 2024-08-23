SHAMAN рассказал об истории создания песни-посвящения «Отец»

«Я познакомился с Егором 9 мая на телепередаче. Меня очень тронула история про отца. Егор так об этом рассказывал, что сердце разбивается. У меня прям там родилась идея написать песню для нас, и я это сделал. Назвал ее “Отец” в честь погибшего. Егор — боец. Он остался единственным мужчиной в семье. Он держится, несмотря на то что ему 11 лет», — поделился SHAMAN историей рождения песни.