SHAMAN рассказал об истории создания песни-посвящения «Отец»

Это исполнение было оформлено как посвящение: «Отец, родной, ты здесь, со мной. Меня хранит мой белый ангел за моей спиной», — поется в припеве.
«Я познакомился с Егором 9 мая на телепередаче. Меня очень тронула история про отца. Егор так об этом рассказывал, что сердце разбивается. У меня прям там родилась идея написать песню для нас, и я это сделал. Назвал ее “Отец” в честь погибшего. Егор — боец. Он остался единственным мужчиной в семье. Он держится, несмотря на то что ему 11 лет», — поделился SHAMAN историей рождения песни.
Еще одной новинкой, которую SHAMAN исполнил на Красной площади, стала композиция «Настоящий мужчина». Она тоже появилась в сотворчестве — на этот раз с Григорием Лепсом. Презентовали ее артисты вместе.
Как признался SHAMAN, с Лепсом они очень близкие друзья, общаются на «ты» и могут созваниваться в два, три часа ночи.
«Я думал, что друзей не заслужил. А всё-таки судьба мне подарила в лице Григория Лепса лучшего друга», — сказал Ярослав журналистам перед выступлением.
В этот день артист собрал поклонников, чтобы поздравить с Днем национального флага и презентовать новую концертную программу. В нее вошли и главные хиты — «Встанем», «Я русский», «Моя Россия» и новые песни — «Я останусь с тобой», «Я сделан в России» и другие.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Один для всех: как прошел концерт SHAMAN на Красной площади.