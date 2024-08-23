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Стало известно, что обещает погода в Иркутске 23 августа 2024

Дождь, грозу и +19 ожидают в Иркутске 23 августа.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики обещают, что погода в Иркутске 23 августа 2024 значительно ухудшится. Так, днем в областном центре пройдут дождь с грозой, а столбик термометра поднимется не выше +19. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 23 августа 2024

— Облачно, дождь, утром гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 7−12 м/с. Температура днем +17…+19, — поделились в метеобюро.

Осадки обрушатся и на северные районы региона. Сильные дожди прогнозируют в верхнеленских, Усть-Кутском, Киренском, Катангском и северо-восточных районах. Ветер будет преобладать юго-восточный с переходом на северо-западный с порывами при грозах до 20 м/с.

Что касается температуры воздуха, то она прогреется до +22…+27 градусов. Вот, какая будет погода в Иркутске 23 августа 2024 и регионе.