Стало известно, что обещает погода в Иркутске 23 августа 2024

Синоптики обещают, что погода в Иркутске 23 августа 2024 значительно ухудшится. Так, днем в областном центре пройдут дождь с грозой, а столбик термометра поднимется не выше +19. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.
— Облачно, дождь, утром гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 7−12 м/с. Температура днем +17…+19, — поделились в метеобюро.
Осадки обрушатся и на северные районы региона. Сильные дожди прогнозируют в верхнеленских, Усть-Кутском, Киренском, Катангском и северо-восточных районах. Ветер будет преобладать юго-восточный с переходом на северо-западный с порывами при грозах до 20 м/с.
Что касается температуры воздуха, то она прогреется до +22…+27 градусов. Вот, какая будет погода в Иркутске 23 августа 2024 и регионе.