Площадку для выгула собак в микрорайоне Солнечный закроют с 23 сентября

Площадку для выгула собак закроют в микрорайоне Солнечный на две недели. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, место будут обрабатывать от парагриппа.
— С 23 августа до 10 сентября временно закроют площадку для выгула собак в «Парке семейного отдыха». Ее посещение в указанный период будет запрещено, — пояснили в администрации.
Жители микрорайона сами обратились в администрацию, с просьбой обеззаразить территорию. Обработку от парагриппа проведут специалисты станции по борьбе с болезнями животных Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре с 26 августа ограничат движение по улице Донская. Автовладельцам будет сложно проехать в районе дома № 24/4. На участке проведут неотложные работы на тепловых камерах.