Первый в России киномобиль прибыл в поселок Шахтерск на Сахалине

В Углегорский район киномобиль приехал впервые. Его установили около Центра культурного развития. Два дня фильмы будут показывать бесплатно. Внутри все, как в обычном кинотеатре: удобные кресла, широкие проходы. Есть системы кондиционирования, вентиляция, отопления и пожаротушения. Зал оснащен профессиональным оборудованием. Фильмы могут показывать в 3D-формате.