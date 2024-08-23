Первый в России киномобиль прибыл в поселок Шахтерск на Сахалине

Первый в России кинотеатр на колесах, рассчитанный на 67 зрителей, приехал в поселок городского типа Шахтерск Сахалинской области. Прислать киномобиль к профессиональному празднику шахтеров распорядился глава региона Валерий Лимаренко. Об этом сообщили в Telegram-канале Углегорского городского округа.
В Углегорский район киномобиль приехал впервые. Его установили около Центра культурного развития. Два дня фильмы будут показывать бесплатно. Внутри все, как в обычном кинотеатре: удобные кресла, широкие проходы. Есть системы кондиционирования, вентиляция, отопления и пожаротушения. Зал оснащен профессиональным оборудованием. Фильмы могут показывать в 3D-формате.
Передвижной кинотеатр на Сахалине появился первым в стране еще в 2017 году. Его смонтировали в Нижнем Новгороде. С тех пор оборудование прекрасно работает.
Авторами идеи возрождения советских кинопередвижек на современный лад стали сотрудники «Сахалинского кинодосугового объединения». По их мнению, это позволило бы жителям населенных пунктов острова, где нет стационарных кинотеатров, смотреть качественное кино с хорошим разрешением.
«Сотрудники киномобиля, которые давно бывали в Шахтерске и видели старый Дом культуры, говорят, что новый ЦКР произвел на них очень хорошее впечатление», — говорится в сообщении.