Подготовку к отопительному сезону обсудили в правительстве Иркутской области

В правительстве Иркутской области обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону. Губернатор региона Игорь Кобзев заслушал доклады министерств о готовности северных районов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе областного правительства, министр жилищной политики и энергетики лично оценил обстановку в северных районах: Братском, Мамско-Чуйском и Катангском, а также городе Бодайбо.
— Прошу держать на контроле. С началом отопительного сезона обращений от жителей будет больше. Сформируйте центр получения этой информации, переходите на круглосуточный режим приема обращений и в штабном режиме отрабатывайте. При необходимости с привлечением коллег из контрольно-надзорных органов, — сказал Игорь Кобзев.
Усилить работу с местным населением в преддверии и во время прохождения отопительного сезона поручил глава региона. Игорь Кобзев отметил необходимость быстрой обработки вопросов связанных с проверками Ростехнадзора. Во время визита в северные районы были осмотрены теплоисточники и места резерва топлива. С руководителями муниципальных образований проведены совещания, где поднимались проблемные вопросы, связанные с прохождением отопительного сезона и пути их решения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что губернатор Иркутской области провел телемост с участниками СВО и их родными. Часть бойцов смогла присутствовать лично в зале те, кто находится «за ленточкой» подключились по видеосвязи.