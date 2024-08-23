Подготовку к отопительному сезону обсудили в правительстве Иркутской области

Усилить работу с местным населением в преддверии и во время прохождения отопительного сезона поручил глава региона. Игорь Кобзев отметил необходимость быстрой обработки вопросов связанных с проверками Ростехнадзора. Во время визита в северные районы были осмотрены теплоисточники и места резерва топлива. С руководителями муниципальных образований проведены совещания, где поднимались проблемные вопросы, связанные с прохождением отопительного сезона и пути их решения.