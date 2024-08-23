Уровень Амура у Хабаровска за сутки вырос еще на шесть сантиметров

Уровень Амура у Хабаровска превысил отметку неблагоприятного явления почти на 20 сантиметров. Подтоплены 186 дачных участков на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на утро 23 августа уровень Амура у Хабаровска составил 469 сантиметров (+6 сантиметров за сутки). Он превысил отметку неблагоприятного явления (450 сантиметров).
Паводок движется в сторону села Елабуга, где тоже ожидают подтопления. Всего, по состоянию на утро 23 августа, подтоплены 36 приусадебных участков, 186 дачных участков, девять участков внутрипоселковых дорог в 12 населенных пунктах края.
С учетом метеорологического прогноза на малых реках возможны резкие подъемы уровней воды на 0,5−1,0 метра, местами с достижением отметок неблагоприятного явления.