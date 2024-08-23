Уровень Амура у Хабаровска за сутки вырос еще на шесть сантиметров

Паводок движется в сторону села Елабуга, где тоже ожидают подтопления. Всего, по состоянию на утро 23 августа, подтоплены 36 приусадебных участков, 186 дачных участков, девять участков внутрипоселковых дорог в 12 населенных пунктах края.