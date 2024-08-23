100-летний юбилей отметила участница Великой Отечественной войны в Хабаровске

Военнослужащие и сотрудники Восточного округа Росгвардии поздравили с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Марию Ивановну Скибину, которой 22 августа исполнилось 100 лет, сообщили ИА АmurМedia в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.
В праздничный для Марии Ивановны день к ней домой с поздравлениями, подарками и букетами цветов приехали заместитель командующего Восточным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор Михаил Романов, начальник краевого Управления вневедомственной охраны полковник полиции Александр Масюк, председатели ветеранских организаций Росгвардии полковник запаса Вадим Голубев и полковник милиции в отставке Ольга Тищенко, а также родные и близкие ветерана.
Росгвардейцы пожелали Марии Ивановне крепкого здоровья, жизненных сил, бодрости духа и оптимизма, вручив ветерану букеты цветов и памятные подарки.
«Поздравляем Вас с юбилеем и выражаем глубокую благодарность за Ваш вклад в защиту Родины. Вы являетесь примером для всех нас. Ваш жизненный путь и преданность делу вызывает глубокое уважение. Мы гордимся тем, что можем поздравить такого выдающегося человека с юбилеем», — отметил генерал-майор Михаил Романов в своём поздравлении.
В начале апреля 1944 года Мария Скибина была отправлена на фронт из Хабаровска в составе группы, в задачи которой входило восстановление разрушенных участков железных дорог для бесперебойного движения советских войск на Берлин.
После войны Мария Ивановна поступила на службу в отдел вневедомственной охраны при УВД Железнодорожного района Хабаровска, где проработала сторожем всю жизнь до выхода на пенсию. Сегодня ветеран труда Мария Ивановна Скибина является почётным членом ветеранской организации регионального Управления вневедомственной охраны.