100-летний юбилей отметила участница Великой Отечественной войны в Хабаровске

«Поздравляем Вас с юбилеем и выражаем глубокую благодарность за Ваш вклад в защиту Родины. Вы являетесь примером для всех нас. Ваш жизненный путь и преданность делу вызывает глубокое уважение. Мы гордимся тем, что можем поздравить такого выдающегося человека с юбилеем», — отметил генерал-майор Михаил Романов в своём поздравлении.