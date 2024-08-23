Новорожденному с низкой массой тела провели стентирование в Хабаровске

Впервые на Дальнем Востоке в Хабаровском кардиоцентре проведено стентирование коарктации аорты у новорожденного с крайне низкой массой тела (1,5 килограмма). Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Месяц спустя после рождения, ребенка из Перинатального центра направили в федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. У младенца, родившегося недоношенным и с очень низким весом, обнаружили серьезный порок сердца: коарктация аорты с выраженной обструкцией и дефект межпредсердной перегородки.
Коарктация аорты — это врожденное сужение верхней части аорты, которое затрудняет нормальный кровоток. Это приводит к повышению давления до места сужения и понижению давления ниже, нарушая кровоснабжение нижней части тела.
Хирурги выполнили операцию в день поступления пациента. Они установили стент в область коарктации аорты, что позволило расширить суженный участок и восстановить нормальный кровоток в аорте.
«Операция усложнялась из-за крайне низкой массы тела малыша, что делало диаметр бедренной артерии, через которую доставлялся стент, очень маленьким. Это создавало риск ее полной закупорки. Тем не менее, благодаря точной работе специалистов кардиоцентра удалось избежать этого осложнения», — рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Операция прошла успешно. На седьмой день ребенка перевели в Перинатальный центр Хабаровска в стабильном состоянии для дальнейшего наблюдения и ухода.