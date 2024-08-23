Новорожденному с низкой массой тела провели стентирование в Хабаровске

«Операция усложнялась из-за крайне низкой массы тела малыша, что делало диаметр бедренной артерии, через которую доставлялся стент, очень маленьким. Это создавало риск ее полной закупорки. Тем не менее, благодаря точной работе специалистов кардиоцентра удалось избежать этого осложнения», — рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.