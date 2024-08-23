В Новосибирске назвали ТОП-5 худших среднеобразовательных школ

Далее в списке — СОШ № 217, расположенная на улице Виктора Шевелева в Кировском районе. Пользователи сервиса ей присвоили 2,8 балла. Низкая оценка поставлена из-за того, что в школе — три смены, постоянная текучка и плохой ремонт в кабинетах, а также грязь в туалетах.