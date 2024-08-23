В Новосибирске назвали ТОП-5 худших среднеобразовательных школ

Сейчас родители первоклашек готовятся к 1 сентября. Впрочем, есть школы, куда не все желают пойти учиться, а сами образовательные учреждения получили двойки.
ТОП-5 худших школ оставлен на основании оценок, которые новосибирские школы получили от пользователей в 2ГИС. Так, на последнем месте оказалась школа № 2, которая находится на улице Чехова. Ученое заведение удостоилось всего 2,4 балла из пяти. Решающими факторами стали: поведение педагогов, отсутствие ремонта и поборы.
На втором месте ТОП-5 худших школ — СОШ № 120, которая находится на улице Дуси Ковальчук. Эта школа получила 2,5 балла. Здесь учителя также себя плохо ведут, охранник матерится, а в кабинетах есть тараканы.
На третьем месте, как сообщает издание «АиФ-Новосибирск», находится школа № 96, расположенная на улице Фрунзе. Учебному заведению присвоили 2,6 балла. Решающими фактором стали поборы в школе и плохое качество еды.
Далее в списке — СОШ № 217, расположенная на улице Виктора Шевелева в Кировском районе. Пользователи сервиса ей присвоили 2,8 балла. Низкая оценка поставлена из-за того, что в школе — три смены, постоянная текучка и плохой ремонт в кабинетах, а также грязь в туалетах.
И, наконец, на пятом месте — СОШ № 87 на улице Доватора. Ей пользователи поставили 2,8 балла, хот при школе есть даже дошкольное отделение. Пользователи также часто жалуются на плохое поведение педагогов и отсутствие ремонта.