Обнародован прогноз погоды до конца августа в Приморье — ожидаем еще удары

В последние сутки Приморский край оказался под сильным воздействием циклона и его фронтальных разделов, что привело к повсеместным дождям различной интенсивности. В разных районах выпало от 15 до 33 мм осадков, в некоторых местах количество осадков достигло 41−73 мм, что соответствует критериям опасного явления. В юго-западных, юго-восточных и северо-восточных районах осадки были менее интенсивными — 2−13 мм. Максимальная температура воздуха составила +26…+31 °С, а на побережье Тернейского района — +21…+23 °С. Минимальная температура была в пределах +18…+23 °С.