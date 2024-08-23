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Обнародован прогноз погоды до конца августа в Приморье — ожидаем еще удары

Метеорологи опубликовали новые данные по погоде.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 57% 763 мм рт. ст. +24°
Источник: PrimaMedia.ru

Обнародован прогноз погоды до конца августа в Приморье. Еще несколько ударов непогоды прогнозируют синоптики, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.

В последние сутки Приморский край оказался под сильным воздействием циклона и его фронтальных разделов, что привело к повсеместным дождям различной интенсивности. В разных районах выпало от 15 до 33 мм осадков, в некоторых местах количество осадков достигло 41−73 мм, что соответствует критериям опасного явления. В юго-западных, юго-восточных и северо-восточных районах осадки были менее интенсивными — 2−13 мм. Максимальная температура воздуха составила +26…+31 °С, а на побережье Тернейского района — +21…+23 °С. Минимальная температура была в пределах +18…+23 °С.

В пятницу, 23 августа, Приморский край останется во фронтальной зоне на большую часть дня, и дожди продолжатся, особенно в центральных и восточных районах. Ожидается, что во второй половине дня циклон уйдет на восток, и дожди прекратятся в южных и западных районах. Существенных изменений в фон максимальных температур не прогнозируется.

Предстоящей ночью в тыловой части циклона на севере региона возможны дожди, но на остальной территории существенных осадков не предвидится. Ожидается образование очагов тумана, а с северными потоками холодного воздуха ночь станет прохладнее — температуры понизятся до +13…+19 °С.

В субботу, 24 августа, благодаря влиянию антициклона погода будет без осадков. Максимальная температура ожидается от +24 °С на севере до +30 °С на юге региона.

Ночью в воскресенье, 25 августа, минимальные температуры будут еще ниже, напоминая о скором наступлении осени, снизившись относительно субботних показателей на 1−4 градуса. Небо затянет облаками, не исключена морось. Температура воздуха ночью + 17…+20 °С, днем +22…+25 °С.

В последний день лета — 31 августа — в Приморский край подойдут атмосферные фронты, что вызовет местами дожди. Температура воздуха днем составит +21…+29 °С.