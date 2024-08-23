Иркутские синоптики дали прогноз погоды на выходные

«Новая рабочая неделя в Иркутской области и в самом Иркутске начнется с прихода очередного холодного фронта. В регионе погода испортится уже 26 августа, а вот в областном центре — чуть позднее. Ожидаются дожди, грозы и ветер до 15−20 метров в секунду. Однако и этот фронт, скорее всего, пройдет достаточно быстро, а затем снова выглянет солнце», — говорит метеоролог.