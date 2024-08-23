Иркутские синоптики дали прогноз погоды на выходные

Согласно прогнозу иркутского Гидрометцентра, предстоящие выходные в Приангарье будут жаркими несмотря на то, что на территорию региона зашел холодный фронт, который принес с собой осадки. Впрочем, ненастье заглянет ненадолго.
Сегодня, 23 августа, в Иркутске будет облачно, с утра — дождливо, но уже после обеда выглянет солнышко и воздух прогреется ло плюс 19 градусов. в Братске особых осадков не ожидается, температура воздуха — плюс 20−22 градуса.
В целом по области, по словам замначальника приангарского Гидрометцентра Натальи Домбровской, «будет чуть более мокро и прохладно». Такая погода захватит утро субботы. А потом вернется жара.
Суббота и воскресенье будут жаркими на большей части Иркутской области.
Только на северо-востоке и в субботу, и в воскресенье возможны кратковременные дожди. В столице Приангарья в субботу ожидается прогрев до плюс 29 градусов, а в воскресенье — до 31-го. По ночам будет плюс 8 — 13.
«Новая рабочая неделя в Иркутской области и в самом Иркутске начнется с прихода очередного холодного фронта. В регионе погода испортится уже 26 августа, а вот в областном центре — чуть позднее. Ожидаются дожди, грозы и ветер до 15−20 метров в секунду. Однако и этот фронт, скорее всего, пройдет достаточно быстро, а затем снова выглянет солнце», — говорит метеоролог.