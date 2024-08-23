32,5 тысячи первоклассников пойдут в Иркутской области 1 сентября в школу

В 37 образовательных организациях продолжается капремонт, к проверке они не заявлялись. Об организации занятий детей руководство учреждений сообщит родителям. Помимо ремонта в самих зданиях было проведено благоустройство прилегающей территории и закуплено новое цифровое оборудование. Что касается планов на 2025 год, то в Минпросвещения была направлена заявка на ремонт 86 школ и детсадов.