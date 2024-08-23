32,5 тысячи первоклассников пойдут в Иркутской области 1 сентября в школу

В Иркутской области 1 сентября в школы отправятся 32,5 тысячи первоклассников. Все 871 образовательных учреждений региона готовы принять детей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе областного правительства, всего приемку прошли более двух тысяч школ, детсадов и учреждений допобразования.
— В 2024 году в Приангарье проведено более 180 выборочных капитальных ремонтов образовательных организаций. В частности, меняли кровлю, в каких-то школах окна, в других ремонтировали фасады. Кроме того, по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» в этом году комплексно ремонтируются еще 11 объектов, — поделился министр образования Максим Парфенов.
В 37 образовательных организациях продолжается капремонт, к проверке они не заявлялись. Об организации занятий детей руководство учреждений сообщит родителям. Помимо ремонта в самих зданиях было проведено благоустройство прилегающей территории и закуплено новое цифровое оборудование. Что касается планов на 2025 год, то в Минпросвещения была направлена заявка на ремонт 86 школ и детсадов.
Также в 2024—2025 учебном году в школах Иркутской области откроют 73 центра образования «Точка роста».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в правительстве Иркутской области обсудили готовность к предстоящему отопительному сезону.