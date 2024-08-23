«Элитная» зона. В каких условиях мотают срок бывшие полицейские и чиновники

«В 6:15 осуждённые выходят на зарядку на плац, а в 6:25 строем идут на завтрак, — рассказывает наш провожатый, начальник четвертого отряда Олег Батуев. — В 7:15 начинается работа в промзоне, в швейном и механическом цеху. Промзону отделяет коридор с металлоискателем и видеонаблюдением. В 12:00 — обед, который длится час. Рабочий день заканчивается в 16:00. После этого у осуждённых есть час личного времени. Потом — вечерняя проверка. В 17:30 ужин. Вечером — свободное время. Можно смотреть телевизор, читать, чаёвничать. Или позвонить родственникам в специальном переговорном пункте. В 22:00 — отбой».