«Элитная» зона. В каких условиях мотают срок бывшие полицейские и чиновники

Грязные робы, тяжёлые ботинки, неблагоустроенные бараки и злобные взгляды исподлобья. Плюс ряды колючей проволоки. Примерно так представляют себе колонию те, кто видел её только в кино. Иркутская «тройка» — одна из немногих в стране «элитных» зон для экс-полицейских, чиновников и депутатов разного ранга выглядит совсем иначе. Корреспондент irk.aif.ru эксклюзивно побывала там на экскурсии и узнала много любопытного.
Элитная зона — миф?
Самый главный шок испытываешь, понимая, что здесь за контингент. Список заключённых, конечно, никто не озвучит. Но известно, что в «тройке» отбывали наказание не просто «белые воротнички», а натуральные «сливки» общества — например, бывший сити-менеджер Усолья-Сибирского Евгений Кустос, экс-мэр Усть-Илимска Виктор Дорошок, экс-замгубернатора Иркутской области Сергей Воронов, бывший мэр Томска Макаров, убийца Немцова Дадаев и погибший на СВО экс-директор «Татышев-парка» из Красноярска Бархатов. И это ещё не все.
«И всё же про элитную зону — это миф, — убеждает начальник отряда отдела воспитательной работы с осуждёнными Алексей Копылов. — У нас колония строгого режима, здесь отбывают наказание те, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, хотя для большинства это первый срок. Что факт — этот спецконтингент и в самом деле особенный: бывшие сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры, судьи, есть и те, кто служил во внутренних войсках».
Словом, местные «сидельцы» — не закоренелые уголовники, которые выбрали этот жизненный путь сызмальства и с тех пор ему следуют, отправляясь на очередную «ходку». А как раз наоборот — те, кто всю жизнь этих уголовников ловил. Как правило, это суровые, лишенные особых сантиментов, силовики, реже — чиновники.
Основные статьи УК, по которым сидят местные — убийство, с отягчающими и без и избиение человека, который в результате побоев погиб. Попасть за решётку для них — это крах всей жизни. Ломаются судьбы, рушатся семьи, связи и репутация. Основное наказание для зэков из «тройки» — даже не сам срок, а понимание, что к прежней жизни уже не вернуться.
Но жить надо, а с волевыми качествами у таких личностей, как правило, всё в порядке.
К услугам осужденных — холодильник, ТВ и книги.
Под приятную музыку, которая играет во внутреннем дворе колонии, идём на экскурсию. Чтобы попасть туда, нужно подняться два пролёта по крутой кованой лестнице.
«Проблем с вестибулярным аппаратом у заключённых тут нет» — шутят сотрудники.
Мы в четвертом отряде. При входе есть раздевалка, где можно оставить рабочую одежду и переодеться, рядом — кухня, здесь можно перекусить в свободное время. К услугам осужденных — холодильник, продукты можно купить в магазине на территории, а еще здесь микроволновка, чайник и кран с подогревом и фильтром.
Дальше по коридору — комната для воспитательной работы. Осуждённые смотрят спортивный блок дневных новостей по одному из центральных каналов. Рядом — кабинет начальника отряда, а в конце коридора — светлая просторная спальня с рядами двухъярусных кроватей. Возле каждой есть табуреты и тумбочки, в которой можно хранить мыло, шампунь и бритву. А ещё — книги.
«Тройка» считается одной из самых читающих колоний. И понятно почему — у половины заключённых высшее образование. Что читают? Недавно в библиотеке посмотрели формуляры — лидирует Михаил Булгаков с его «Мастером и Маргаритой». В списке популярных — Достоевский (может, пытаются понять самих себя?) и историческое фэнтези — серия романов «Волкодав».
День сурка по расписанию
По правилам, в колонии каждый день — это день сурка, он похож на предыдущий. Но расписан буквально по минутам. Впрочем, дисциплинированным и в «прошлой» жизни людям это не в новинку.
«В 6:15 осуждённые выходят на зарядку на плац, а в 6:25 строем идут на завтрак, — рассказывает наш провожатый, начальник четвертого отряда Олег Батуев. — В 7:15 начинается работа в промзоне, в швейном и механическом цеху. Промзону отделяет коридор с металлоискателем и видеонаблюдением. В 12:00 — обед, который длится час. Рабочий день заканчивается в 16:00. После этого у осуждённых есть час личного времени. Потом — вечерняя проверка. В 17:30 ужин. Вечером — свободное время. Можно смотреть телевизор, читать, чаёвничать. Или позвонить родственникам в специальном переговорном пункте. В 22:00 — отбой».
Мы побывали в одном из цехов. Здесь как раз делали дорожные ограждения — их меняют на улицах городов очень часто.
«Делаем заборы с коваными украшениями, — рассказывает бригадир Антон Горнаков. — А ещё — мебель для школ. Выполняем и токарные работы. Но для работы в цеху необходимы навыки — без них не подпустят к станку. В колонии есть училище, где можно выучиться на слесаря-ремонтника, сварщика, токаря или, допустим, маляра. Образование пригодиться и в будущем — например, наш бывший бригадир после освобождения продолжает заниматься сварочными работами. Говорит, заказов много — нарасхват».
«Курорт» строгого режима
В субботу рабочий день осуждённых длится на 2 часа меньше, а воскресенье свободно полностью. Но лежать в кровати и смотреть в потолок не получится. Надо чем-то заниматься.
«Недавно приезжали представители федерации стритлифтинга (силовой вид спорта — прим. Ред.), — хвалится Олег Батуев. — Осуждённые пробовали сдать нормативы. Двое выполнили нормативы мастера спорта, и им выдадут официальные удостоверения».
Конечно, в свободное время заключенные здесь не только ходят в зал, хотя и гордятся тем, что тренировками руководит мастер спорта международного класса. Но атлеты не все, а отдыхать хочется каждому, поэтому центр притяжения — это клуб. Здесь организуют праздники, ярмарки, конкурсы плакатов и даже поэтические вечера. А ещё на сцене выступает местный ВИА. Важно — поют не под фанеру, вживую.
«Тройка» хлебосольна. А местные сидельцы — вовсе не буки какие-то, чтобы у них там ни было за плечами.
«На сцену ДК, — рассказывает руководитель клуба Константин Тарнакин, — выходили, например, Жека (Евгений Григорьев — известный исполнитель в жанре шансон, — прим. Ред), рэп-исполнитель MC Zammer из Иркутска, актёр Константин Озёров, который играл в фильме “Решала”.
Из экзотики здесь свой зимний сад. В нём растут в том числе и редкие для сибирского климата лимон и гранат, и даже плодоносят. В саду стоят огромные аквариумы с рыбками.
«Здесь большая коллекция рыб — более 70 видов, и все растения в аквариумах тоже живые, — рассказывает руководитель клуба аквариумистики Дмитрий Кривых. — Главный экспонат — это пиранья Федя. Ему 18 лет, длиной около метра. С другими рыбами в аквариуме уживается, однако недавно парочку съел. Скорее всего, между ними какой-то конфликт произошёл».
Не иначе — всё как у людей.
«У нас крутая коллекция, есть даже генно-модифицированные рыбы, которые при свете синей лампы светятся, — хвалится Дмитрий. — Их разукрасили в Китае. Или вот бойцовые рыбы. Друг с другом у этих могут уживаться только самки — самцы при попадании в один аквариум пытаются друг друга убить. Поэтому нужно разделять: они живут в маленьких аквариумах по отдельности».
Исправление по науке
Первые две недели осужденные проводят на карантине. В это время соцслужбы уже ищут к ним подход.
«В изоляции от общества в колонии у человека есть шанс пересмотреть ценности», — говорит психолог, капитан Наталья Козлова.
Помочь справиться с ситуацией должны психологи. И главная проблема у заключённых «тройки» — в том, что отворачиваются родные.
"Случается, что мать ограждает ребёнка от общения с оступившимся отцом. В таком случае необходимо сначала помочь ему самому обрести уверенность, а потом уже начинать постепенно восстанавливать отношения с семьёй, — говорит Наталья Козлова.
В колонии стараются этому всячески способствовать. Комната длительных свиданий для семейных обставлена как санаторий: есть телевизор, холодильник, кухня, душ, и даже детская.
Что касается религии, есть молельная комната для мусульман, небольшой дацан и православная церковь. Службы здесь несколько раз в месяц проводит священник Харлампиевского храма.
А за 9 месяцев до окончания срока осуждённым положены специальные курсы по подготовке к освобождению.
«Занятия проходят еженедельно, с осуждёнными, помимо психологов и специалистов соцслужбы, работают бухгалтеры, специалисты пенсионного фонда и кадрового центра, — рассказывает главный специалист по социальной работе Анастасия Белая. — Помогают и благотворительные фонды — например, недавно рассказывали, как открыть свой бизнес».
В общем, на свободе у бывших «элитных» сидельцев есть все перспективы продолжать заниматься тем же, что они делали до отсидки. В смысле, быть успешными людьми.